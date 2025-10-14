На 14.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с.Черноок.На 14.10.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Блъсково, с. Градинарово, с. Китен, с. Славейково и в района на МТП Глобул Дългопол и МТП Дивес.На 14.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Селиолу 2, 12, 14; бул. Чаталджа № 97, 99; ул. Илинден бл. 2.На 14.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - ул. Ген. Колев № 92, 94, 98, ул. Найден Геров № 74, 76, ул. Царевец, СУ "Найден Геров".В периода 14.10.2025 г. - 15.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. Сливница, бул. Осми Приморски полк, ул. Македония, бул. Княз Борис І, електрозахранени от ТП 2.На 14.10.2025 г., от 9:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, м-ст Горна трака, ул. Весела Василева, ул. Володя Вълчев, ул. Драган Данаилов, ул. 3-та, ул. 4-та, ул. 6-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, ул. 11-та и ул. 12-та.На 14.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня, кв. Повеляново - бул. Съединение, ул. Славянска, ул. Ал. Стамболийски, ул. Македония, ул. Мусала, ул. Стара планина, ул. Стария бряст, ул. Странджа, ул. Търново, електрозахранени от ТП 8 Повеляново.На 14.10.2025 г., от 9:00 ч. до 14:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня – кв. Повеляново – ул. Лом, ул. Боровец, ул. Радецки, ул. Заводска, ул. Строител, бул. Съединение, ул. Стария бряст, м-ст Под село.В периода 13.10.2025 г. - 15.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Яребична. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 14.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, м-ст Франга дере, ул. Прилеп, електрозахранени от ТП 644.На 14.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул. Прилеп, бул. Христо Смирненски.В периода 13.10.2025 г. - 14.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - KK Чайка - района около: х-л Екзотик и х-л Роял, електрозахранени от ТП 1583.В периода 13.10.2025 г. - 14.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - KK Чайка и м-ст Ален мак.В периода 13.10.2025 г. - 14.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Дилбер чешма – ул. Триглав, ул. Черни осъм, ул. Цепина и ул. Борова горичка; ул. Трапезица, Троянски манастир, ул. Хисарлъка, ул. Царичина, ул. Траянови врати;част от м-ст Манастирски Рид – ул. Орлова чука, ул. Персина, ул. Персенк, ул. Перистера, ул. Перелик и ул. Парангалица.В периода 14.10.2025 г. - 17.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Провадия.На 14.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Никола Калипетровски, ул. Патриарх Евтимий, ул. Димитър Грънчаров, ул. Ивайло, ул. Шипка, ул. Кирил и Методий, ул. Комунига, ул. Юрий Венелин, ул. Милин камък, ул. Пролет, ул. Осман Бей, ул. Цонко Гавраилов, ул. Пета безименна, ул. Ген. Скобелев, ул. Перуника, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул. Генерал Манзей, ул. Св. Св. Кирил и Методий, електрозахранени от ТП 10 и ТП 11.На 14.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Иван Вазов, ул. Дунав, ул. Патриарх Евтимий, ул. Граф Ингатиев, ул. Георги Димитров и централен площад Провадия, ул. Генерал Манзей, ул. Шипка, ул. Дунав, ул. Средна гора, ул. Милин камък, ул. Пролет, ул. Ивайло, ул. Васил Коларов, ул. Патриарх Евтимий, електрозахранени от ТП 25,ТП 13.В периода 13.10.2025 г. - 17.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. Генерал Гурко, ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Цар Симеон, ул. Иван Асен, ул. Подполковник Калитин, ул. Генерал Заимов, ул. Толбухин, ул. Никола Обретенов, ул. 