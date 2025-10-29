Днес - 29.10.2025 г., в периода 8:00 ч. до 17:00 ч. поради строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Ветрино– клиентите, електрозахранени от ТП 8.В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. днес поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.Днес от периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.Днес в периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.Днес от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Дългопол – ул. Генерал Гурко, ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Цар Симеон, ул. Иван Асен, ул. Подполковник Калитин, ул. Генерал Заимов, ул. Толбухин, ул. Никола Обретенов, ул. Христо Михайлов, електрозахранени от ТП 3.Днес от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.Днес от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.Днес от 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Петров дол.На 29.10.2025 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Момчилово - клиентите, електрозахранени от ТП 1.На 29.10.2025 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Любен Каравелово, с. Зорница, с. Водица, и с. Засмяно.На 29.10.2025 г. В периода 8:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Ветрино.На 29.10.2025 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Златина – ВП Златина , гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник.На 29.10.2025 г. В периода 8:30 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Бяла - ул. Хан Аспарух, ул. Петър 1, ул. Хан Омуртаг, ул. Княз Борис, ул. Хан Телериг, хан Тервел, електрозахранени от ТП 9.На 29.10.2025 г. В периода 8:30 ч. до 12:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - кв. Възраждане - ул. Ана Феликсова, ул. Иван Янев, бул. Трети март, бул. Република.На 29.10.2025 г. В периода 8:30 ч. до 15:45 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Приселци - ул. Рай, ул. Георги Велчев, ул. Добрина, ул. Капитан Петко Войвода, ул. Белият бряг, ул. Дръзки, ул.Христо Ботев, ул. Азаман дере, ул. Обиколна, ул. Райна Княгиня и част от главен път Варна- Бургас, училище Д-р Петър Берон.На 29.10.2025 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - м-ст Горна трака, ул. Мимоза, ул. Елена Мутева, ул. Алеково, ул. Иван Бориславов, ул. Виница, част от ул. Климент Охридски, част от ул. Володя Вълчев.На 29.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Блъсково, с. На 29.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Блъсково, с. Китен и в района на МТП Глобул Дългопол и МТП Дивес.На 29.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Градинарово, с.Славейково, с.Черноок.На 29.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - м-ст Свети Никола, ул. Арх. Евгени Дякович, ул. Арх. Стоян Доков, елекрозахранване MТП 1000. Славейково, с.Черноок.От 29.10.2025 г. до 30.10.2025 г. В периода 9:30 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Дюлино.На 29.10.2025 г. В периода 13:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - кв. Възраждане, ул. Ана Феликсова, бул. Република.На 29.10.2025 г. В периода 22:00 ч. до 23:55 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: гр. Варна - кв. Аспарухово, ул. Народни Будители , ул. Балкапан, ул. Горна Студена, ул. Галац, ул. Джузепе Гарибалди, ул. Яш , ул. Гривица, ул. Пехчево , ул. Гомел, ул. Средец, ул. Перник, ул. Драва , ул. Мур, ул. Искър, Четвърто РУ на МВР.