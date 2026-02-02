Днес - 2.02.2026 г., от 13:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Възраждане, ОУ Никола Й. Вапцаров, ДГ 31 Крилатко, фирмите КЛАС КОМЕРС БГ ООД, ОРИОН ИНВЕСТМЪНТ ООД, ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД, електрозахранени от ТП 930.На 02.02.2026 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Възраждане и кв. Младост.На 02.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Владая 3, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18; ул. Георги Бърнев 8; ул. Григорий Цамблак 7; ул. Майор Минчо Димитриев 1, 2; ул. Наум 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14; ул. Радецки 69; ул. Сава 1, 3; ул. Св. Иван Рилски 9, 11; ул. Тодор Влайков 5, 10, 14, 16, 18, 31, 33, 35, 37, 39; ул. Хан Пресиян 1; ул. Черни връх 60, 62, електрозахранени от ТП 51.На 02.02.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Димчо Дебелянов, ул. Кирил Пейчинович, ул. Моряшка, ул. Проф.Иван Шишманов, ул. Първи май, ул. Стенка Разин, ул. Цар Иван Александър, електрозахранени от ТП 597.На 02.02.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - бул. Чаталджа 99.На 02.02.2026 г., от 7:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Младост, бл. 122, бл. 123, бл. 126, бл. 127, бл. 128, ОУ Неофит Бозвели, ОУ Гео Милев.На 02.02.2026 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Младост.На 02.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Акчелар, ул. Д-р Любен Попов, ул. Сирма Войвода, ул. Илия Пенев и ул. Димитър Константинов, електрозахранени от ТП 1859.На 02.02.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от ул. Сирма Войвода и бул. 8-ми Приморски полк, електрозахранени от ТП 2092.В периода 02.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Добрина - клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 02.02.2026 г., от 9:00 ч. до 14:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия - ул. Цар Освободител, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Гроздьо Желев, ул. Христо Ботев, ул. Никола Вапцаров., електрозахранени от ТП 2.На 02.02.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 12:00 ч. до 14:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Провадия.На 02.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та, ул. 42-ра и ул., ул. 9-та.В периода 02.02.2026 г. - 03.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 6 Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.