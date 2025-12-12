В периода 08.12.2025 г. - 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Сладка вода.На 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Суворово – улиците: Захари Стоянов, Иван Вазов, Васил Петлешев, Средна гора, Цар Борис, Любен Каравелов, Хан Тервел, Шипка, Стара планина, Христо Ботев, Тодор Каблешков, Желю Войвода, Васил Петлешков, Иван Шишман, Стоян Заимов, Паисий Хилендарски, Цар Самуил, Иван Асен, Перущица, Република, Георги Раковски, Цар Иван Асен, Батак, Копривщица, Възраждане, м-ст Птицеферма, м-ст Цареви ливади.На 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Суворово, с. Щипско, с. Чернево.На 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та, ул. 42-ра и ул., ул. 9-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около Училището и пекарната, ул. 10-та, ул. 7-ма.На 12.12.2025 г., от 12:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Свети Никола, м-ст Салтанат, ж.к. Бриз, ж.к. Бриз Юг, ул. Василаки Пападопулу, ул. Д-р Мирон Игнатиев, ул. Д-р Христина Хранова и част от бул. Княз Борис I, електрозахранени от ТП 538.На 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Генерал Кантарджиево.На 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на около Винарска Изба Варна с. Кантарджиево, м-ст Перчемлията и част от ВЗ Кранево, с. Климентово и с. Орешак.На 12.12.2025 г., от 9:30 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - улиците: Арабаконак, Козница, Витко Христов, Огражден, Плевен, Павел Милюков, Вихрен, Огоста, Д-р Иван Селимински, Райна Княгиня, Акад. Игор Курчатов, Звезда, Ботевградски проход, Велека, Искра, Здравец, Максуда, електрозахранени от ТП 310.На 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна – част от м-ст. Зеленика.На 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Ракитника, м-ст Черноморец, ПС ВиК Черноморец, фирма ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ ЕООД.На 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Цонево - ТП Моста Цонево, ТП ПС помощна Цонево, БКТП Вестел Цонево.На 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Сава, с. Цонево и с. Дебелец.На 12.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Промишлена зона на с.Тополи – м-ст Клисе баир.На 12.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на Промишлена зона на с. Тополи – м-ст Клисе баир.