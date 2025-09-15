И днес много места във Варна и областта ще останат без ток. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 15 септември, без електричество ще са:- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Траката, м-ст Свети Никола, м-ст Ваялар и м-ст Старите Лозя, електрозахранени от ТП 589.- От 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. "Виница", ул. "Черно море", ул. "Албатрос", ул. "Корал", ул. "Морски звуци", ул. "Хоризонт" и част от ул. "Цар Борис III", електрозахранени от СТП 527.- От 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Ален мак – района около спирка "Майстор Манол", електрозахранен от ТП 882.