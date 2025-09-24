На 24.09.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Бяла - ул. Капитан Петко Войвода и част от ул. Трифон Милушев, електрозахранени от ТП 4.На 24.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Долище – северната част на селото, електрозахранена от ТП 2.На 24.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 1.На 24.09.2025 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня - промишлена зона, фирмите: Девня Солар ЕАД и Каолин ЕАД.В периода 24.09.2025 г. - 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол.На 24.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.На 24.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Брестак , с. Метличина.В периода 23.09.2025 г. - 24.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Георги Бенковски, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Тервел, ул. Климент, сграда на Община Дългопол, Поликлиника гр. Дългопол и централен площад Дългопол, електрозахранени от ТП 10.В периода 23.09.2025 г. - 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.В периода 23.09.2025 г. - 25.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китен.В периода 23.09.2025 г. - 25.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Блъсково с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.На 24.09.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. КАЗАШКА РЕКА Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.На 24.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. СЛЪНЧЕВО; Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.На 24.09.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК; ул. ВИХРЕН, ДЕМОКРАЦИЯ, БОТЕВСКА, БРЪШЛЯН Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.На 24.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Дъбравата, м-ст Малко Ю, м-ст Студен извор, м-ст Траката, м-ст Евксиновград, м-ст Фатрико дере, ул.13-та, ул. Теодор Траянов, ул. Божидар Божилов, ул. Любен Дилов, ул. Манол Лазаров и ул. Матей Граматик, електрозахранени от ТП 964.На 24.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, ул. Патриарх Максим , ул. Вдъхновение , ул Никола Гюзелев, ул. Митрополит Кирил, електрозахранени от ТП 2315.На 24.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Орешак.На 24.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Климентово, с. Ген. Кантарджиево, района около ВИ Кантарджиево, м-ст Перчемлията и част от ВЗ Кранево.На 24.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Константиново и прилежащите вилни и промишлени зони, фирмите: АЧО И ДЪЩЕРИ ООД, ДЕНИСЛАВ ЕАД, АЛВАС АД, АИППМП ОМ Д-Р ГРАЦИЕЛА КОЛЕВА ЕООД, АЛЕКО 2009 ООД, ЕТ НЕЛКО-КОСЮ КОСТАДИНОВ, ДЕНИСЛАВ ТРЕЙД ЕООД, ГРИЙН БЪРД ФАРМ ООД, ЮНАЙТЕД ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ГАРЖЕВ 76 ЕООД, ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ТРЕЙДЪРНЕТ ЕООД, А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД, Д. К. ИСТ ООД.На 24.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Белослав, с. Константиново и прилежащите вилни и промишлени зони.На 24.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.