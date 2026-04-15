В периода 14.04.2026 г. - 15.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 14.04.2026 г. - 16.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Боряна– клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 15.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Славейково.

На 15.04.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

с. Черноок, с. Блъсково, с. Градинарово, с. Китен и в района на МТТ Глобул Дългопол и МТП Дивес Блъсково.

В периода 14.04.2026 г. - 16.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Медовец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 14.04.2026 г. - 16.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

В периода 14.04.2026 г. - 16.04.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Дългопол.

В периода 14.04.2026 г. - 15.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Добрина - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 14.04.2026 г. - 16.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Девня, кв. Повеляново - ул. Рила, ул. Дружба, ул. Балкан, ул. Стадиона, ул. Люляк, ул. Украйна, ул. Добруджа, база Хаварлъка, електрозахранени от ТП 5.

В периода 14.04.2026 г. - 16.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 15.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Приселци - част от главен път Варна - Бургас, училището, ул. Христо Ботев , ул. Дръзки, ул. Капитан Петко Войвода, ул. Райна Княгиня, ул. Вехтите лозя, ул. Борчетата , част от ул. Лозенград, ул. Цар Борис, ул. Синчец, ул. Горна чешма, ул. Млечен, ул. Иван Вазов , ул Теменуга.

На 15.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - ул. Дубровник бл. 7, 8; ул. Виолетка 8, 25; ул. Дилянка; м-ст Изгрев; м-ст Кемер дере; м-ст Папаз Чаир, електрозахранени от ТП 239.

На 15.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Кичево – района около ул. 2-та, ул. 4-та и улицата, успоредна на ул. 3-та.

В периода 14.04.2026 г. - 15.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Неофит Рилски– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 15.04.2026 г. - 16.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Михалич – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 14.04.2026 г. - 16.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 15.04.2026 г., от 9:00 ч. до 13:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Щипско.

На 15.04.2026 г., от 9:00 ч. до 13:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Суворово , с. Чернево.

В периода 14.04.2026 г. - 16.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Храброво – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 15.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна – карето, заключено между бул. Сливница, бул. 8-ми Приморски полк, бул. Цар Освободител и бул. Княз Борис I-ви , включително ул. Братя Миладинови 19, ул. Георги Сава Раковски 4, 6, ул. Любен Каравелов 1,2, ул. Опълченска 11,9, ул. Осми приморски полк 58, електрозахранени от ТП 1054 и ТП 2.

На 15.04.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - ул. Бачо Киро 1, 18, 20, 22, 26, ул. Кавала 3, ул. Кап. Петко Войвода 46, ул. Козлодуй 64, ул. Околчица 14, 19, ул. Райко Жинзифов 21, 22, ул. Русе 31, електрозахранени от БКТП 1094.