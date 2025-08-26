Днес - 26.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Сотира и ул. Мир № 136, електрозахранени от ТП 2105.На 26.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Изгрев - клиентите, електрозахранени от ТП 1730.На 26.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна, м-ст Сотира, м-ст Акчелар и м-ст Телевизионна кула.На 26.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Константиново и прилежащите към него вилна зона на с. Константиново – местност Панорама, местност Припека, местност Черешова градина, местност Крушева градина, местност Лазур, местност Навеса, местност Чатал чешма, местност Кривината.На 26.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Белослав - бензиностанция Петрол, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма ХЕЛЛЕНИКА ООД ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПЕТРОЛ АД, БАЛКАНСКИ ООД, и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите.На 26.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 6.В периода 25.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 25.08.2025 г. - 29.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Невша. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 26.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Караманите , с. Червенци , с. Стефан Караджа , с. Радан Войвода , с. Генерал Колево.На 26.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018.На 26.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с.Красимир.На 26.08.2025 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., от 12:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с.Красимир и в гр. Дългопол.На 26.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Христо Ганчев, ул. Овеч, ул. Райко Даскалов, ул. Братя Миладинови, ул. Климент, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Гроздьо Желев, ул. Христо Смирненски, ул. Светослав Обретенов, ул. Толбухин, ул. Черказка, ул. Ген. Скобелев, ул. Батак, ул. Пенчо Славейков, ул. Никола Вапцаров, ул. Цар Освободител, училище Цар Симеон Велики и първо основно училище Христо Смирненски, електрозахранени от ТП 18 и ТП 49.На 26.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна кв. Галата – ул. Боровец, ул. Иван Владиков, ул. Кап.I Ранг Георги Купов, ул. Крайбрежна, ул. Стария Фар, ул. Адмирал Грейг, ул. Граф М.Воронцов, ул. Дядо Димитър-Македонеца, ул. Емона, ул. Кап.Рашко Серафимов,ул Контраадмирал Сава Иванов, ул. Хоризонт, ул. Никола Вапцаров, ул. Галатея, ул. Калиакра, ул. Никола Ракитин, ул. Фичоза, ул. Лазурна, ул. Панорама, ул. Дядо Димитър-Македонеца, ул. Кап.I Ранг Георги Купов, ул. Черноморска, част от м-ст Пробой , ОУ КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА, ЦБА АД, НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, АСПАРУХОВО-ВН ЕООД ДКЦ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ВИК - ВАРНА ООД – Помпена станция, ДОМ ТОПЛИ ГРИЖИ ООД.На 26.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Галата – Кап.I Ранг Ст. Димитриев, м-ст Зеленика.На 26.08.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Здравец - южната и югозападната част на селото, електрозахранени от ТП 1.В периода 25.08.2025 г. - 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Аспарухово.В периода 25.08.2025 г. - 27.08.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Комунари, ТП ПС РОСА и ТП Петролна база Аспарухово.