На 29.09.2025 г., от 13:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - Западна промишлена зона, с.Тополи.В периода 29.09.2025 г. - 03.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти..На 29.09.2025 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - Западна промишлена зона, Промишлена зона на с.Тополи, с.Казашко.На 29.09.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК; ул. МАРИН ТЕПЕ, ОГРАЖДЕН, ОПЪЛЧЕНСКА Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..На 29.09.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. КАЗАШКА РЕКА Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.На 29.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр.ВАРНА; ул. Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ, ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 32 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.На 29.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. Христо Патрев, ул. Цар Самуил, ул. Антон Иванов, ул. Здравко Бомбов, ул. Генерал Заимов, ул. Ангел Кънчев, ул. Георги Димитров, ул. Райна Княгиня, ул. Климент, ул. Васил Левски, ул. Илия Атанасов, електрозахранени от ТП 6.На 29.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Никола Обретенов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Георги Димитров, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Никола Христов, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов и ЖП Гара Дългопол.На 29.09.2025 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., от 12:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Дългопол.На 29.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Аксаково – местност Янчова поляна и Вълчан чешма.На 29.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на местност Аксаковска панорама.На 29.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Белослав - ул. Валентина Терешкова, ул. Елин Пелин, ул. Иван Вазов. СУ СВСВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, фирма ГТП АВТО ООД.На 29.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Белослав и прилежащите вилни и промишлени зони.На 29.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Баново.На 29.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, ул. Сергей Антонов, ул. Патриарх Максим, електрозахранени от ТП 2309.На 29.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Вл. Варненчик - карето, заключено между ул. Гургулят, ул. Иван Мърквичка, ул. Светослав Минков, ул. Стоян Чилингиров, електрозахранени от ТП 745.