На 11.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Зеленика, клиентите, електрозахранени от МТП 960.На 11.12.2025 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Рудник.На 11.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Акчелар, ул. Д-р Любен Попов, ул. Сирма Войвода, ул. Илия Пенев и ул. Димитър Константинов, електрозахранени от ТП 1859.В периода 08.12.2025 г. - 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 11.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Траката, ул. Владислав Граматик, ул. Безмер, ул. Добруджанска, ул. Алеково, ул. Бистра, електрозахранени от ТП 630.На 11.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Варна Йолу, м-ст Ваялар, м-ст Голяма Могила, м-ст Горна трака, м-ст Коджа Тепе, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, м-ст Узун-Алан, ул. Блага Димитрова, ул. Васил Стоянов, ул. Димитър Талев, ул. Емилиян Станев, ул. Иван Церов, ул. Илинден, ул. Камен Калчев, Константин Петрович и ул. Св. Климент Охридски.На 11.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Вл. Варненчик, бл. 402, бл. 404 , част от м-ст Ментеше, електрозахранени от ТП 801.На 11.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Овчага – клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 11.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул. 26-та, ул. 24-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището, и пекарната и Кметсво с. Кичево, ул. 10-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, и ул. 4-та.На 11.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия - СТП Геобаза Провадия, ТП Фабрика Провадия, ТП 4 Провадия, ТП 5 ЗСК Девня Провадия.На 11.12.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Провадия.На 11.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Христо Илиев Коев, ул. Теменуга и ул. Стефан Шиков, електрозахранени от МТП 41.На 11.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Партизани – клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 11.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Ален мак, ул. Петър Попов в района около х-л Рай, х-л Заря, х-л Бона Вита, района около ВСУ, района около спирка Писател.На 11.12.2025 г., от 14:00 ч. до 15:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Възраждане - бл. 71, бл. 72, бл. 73, бул. Трети март 20, 22, част от м-ст Планова, електрозахранени от ТП 1603.