В периода 09.03.2026 г. - 12.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 11.03.2026 г. - 12.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Чернево – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 09.03.2026 г. - 12.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Златина – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 11.03.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - ул. Братя Миладинови 63; ул. Георги Сава Раковски 50; ул. Проф. Николай Державин 5; ул. Рила 1, 7, 14; бул. Сливница 72, 76, 78.В периода 10.03.2026 г. - 11.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - улиците: Добротица, Батак, Веслец, Барутен погреб, Антон Страшимиров, Крепостна, Константин Доганов, Три уши, в района на кв. Погреби.На 11.03.2026 г., от 8:30 ч. до 14:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Здравец - част от главен път посока с. Аврен, ул. Цар Калоян, ул. Хан Аспарух ,ул. Възрожденска, ул. Отец Паисий, ул. Свети Пророк Илия, ул. Европа , ул. Розова долина, ул. Елин Пелин , ул. Шипка, ул. Св. Иван Рилски, електрозахранени от ТП 2.На 11.03.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна, кв. Възраждане - блокове: 27, 28, 29, 30, електрозахранени от ТП 926.На 11.03.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони.В периода 09.03.2026 г. - 13.03.2026 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 11.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - улиците: Сава, Ангеларий, Теодосий Търновски, Поп Христо Върбанов, Майор Минчо Димитриев, Поп Костадин Дъновски, Янко Карагяуров, Акад. Атанас Бешков, електрозахранени от ТП 308.На 11.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - карето, заключено между ул. Тодор Влайков; ул. Зограф; ул. Петко Напетов; ул. Кракра; ул. Черни връх.На 11.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 4.В периода 11.03.2026 г. - 12.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Кичево – района около ул. 1-ва и ул. 3-та от главен път до пресечката с ул. 32-ра.