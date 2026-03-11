Ето къде няма да има ток днес във Варненска област
©
с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 11.03.2026 г. - 12.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Чернево – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 09.03.2026 г. - 12.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Златина – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 11.03.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - ул. Братя Миладинови 63; ул. Георги Сава Раковски 50; ул. Проф. Николай Державин 5; ул. Рила 1, 7, 14; бул. Сливница 72, 76, 78.
В периода 10.03.2026 г. - 11.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - улиците: Добротица, Батак, Веслец, Барутен погреб, Антон Страшимиров, Крепостна, Константин Доганов, Три уши, в района на кв. Погреби.
На 11.03.2026 г., от 8:30 ч. до 14:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Здравец - част от главен път посока с. Аврен, ул. Цар Калоян, ул. Хан Аспарух ,ул. Възрожденска, ул. Отец Паисий, ул. Свети Пророк Илия, ул. Европа , ул. Розова долина, ул. Елин Пелин , ул. Шипка, ул. Св. Иван Рилски, електрозахранени от ТП 2.
На 11.03.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна, кв. Възраждане - блокове: 27, 28, 29, 30, електрозахранени от ТП 926.
На 11.03.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони.
В периода 09.03.2026 г. - 13.03.2026 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 11.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - улиците: Сава, Ангеларий, Теодосий Търновски, Поп Христо Върбанов, Майор Минчо Димитриев, Поп Костадин Дъновски, Янко Карагяуров, Акад. Атанас Бешков, електрозахранени от ТП 308.
На 11.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - карето, заключено между ул. Тодор Влайков; ул. Зограф; ул. Петко Напетов; ул. Кракра; ул. Черни връх.
На 11.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 4.
В периода 11.03.2026 г. - 12.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Кичево – района около ул. 1-ва и ул. 3-та от главен път до пресечката с ул. 32-ра.
Още от категорията
/
Варненски ученици разработват проект за превенция на пътнотранспортните произшествия с участието на деца
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благомир Коцев: 8.2 милиона евро за текущи ремонти на пътна насти...
20:44 / 10.03.2026
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на запла...
19:25 / 09.03.2026
Градусите тръгват нагоре във Варна
19:16 / 09.03.2026
След по-малко от 30 минути: Аспарухов мост беше отворен
12:34 / 09.03.2026
Движението по Аспарухов мост ще бъде затворено само в едната посо...
11:57 / 09.03.2026
Варна на четвърто място по брой клинични пътеки в страната
12:42 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.