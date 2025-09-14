Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес без ток във Варна ще са:- от 7:00 до 16:00 ч. - гр. Варна - бул.Княз Борис I 115 (ДКС ЕАД).- от 7:00 до 16:00 ч. - гр. Варна - карето, заключено м/у бул."Осми приморски полк", ул."Никола Вапцаров", ул."Васил Друмев" и бул."Чаталджа".