На 13.12.2025 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

с.Тополи и промишлена зона, м-ст Клисе баир.

 

 