На 02.03.2026 г. В периода 8:00 ч. до 16:30 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 02.03.2026 г. В периода 8:30 ч. до 16:00 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:гр. Аксаково – ул. Боряна, ул. Велико Димитров, ул. Грозден, ул. Кусолкин, ул. Тракия, електрозахранени от ТП 4.На 02.03.2026 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Тополи – м-ст Пред Гробище.На 02.03.2026 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:гр. Белослав – кв. Младост жилищни блокове ,електрозахранени от ТП 14.На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:с. Комарево, ТП Овчарник Провадия и ТП ПС СЕП Блъсково, МТП Гробище Провадия и МТТ Айкъна.На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Храброво.На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Сладка вода, с. Боряна.На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:с. Блъсково, с. Градинарово, с. Славейково, с. Китен и в района на МТТ Глобул Дългопол и МТП Дивес Блъсково.На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Черноок.На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:гр. Варна – ул. Проф. Д-р Ванко Ванков 2, 14, м-ст Сотира – ул. Проф. Георги Георгиев 5,7, електрозахранени от ТП 1131.На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Кичево – около ул. 1-ва в посока от център към главен път, ул. 5-та, ул. 4-та и ул. 8-ма.На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 16:30 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:гр. Варна – м-ст Ален мак – района около ул. Янко Славчев, ул. Асен Брусев и ул. Цаню Цанев – района около комплекс Тригор.Публикувано на 27.02.2026 13:17На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Пчелник – клиентите, електрозахранени от ТП 1.Публикувано на 26.02.2026 16:16На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.