Ето къде няма да има ток във Варна
©
с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 02.03.2026 г. В периода 8:30 ч. до 16:00 ч.
Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
гр. Аксаково – ул. Боряна, ул. Велико Димитров, ул. Грозден, ул. Кусолкин, ул. Тракия, електрозахранени от ТП 4.
На 02.03.2026 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч.
Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
с. Тополи – м-ст Пред Гробище.
На 02.03.2026 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч.
Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
гр. Белослав – кв. Младост жилищни блокове ,електрозахранени от ТП 14.
На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:
с. Комарево, ТП Овчарник Провадия и ТП ПС СЕП Блъсково, МТП Гробище Провадия и МТТ Айкъна.
На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.
Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
с. Храброво.
На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.
Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
с. Сладка вода, с. Боряна.
На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:
с. Блъсково, с. Градинарово, с. Славейково, с. Китен и в района на МТТ Глобул Дългопол и МТП Дивес Блъсково.
На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.
Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
с. Черноок.
На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.
Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
гр. Варна – ул. Проф. Д-р Ванко Ванков 2, 14, м-ст Сотира – ул. Проф. Георги Георгиев 5,7, електрозахранени от ТП 1131.
На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.
Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
с. Кичево – около ул. 1-ва в посока от център към главен път, ул. 5-та, ул. 4-та и ул. 8-ма.
На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 16:30 ч.
Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
гр. Варна – м-ст Ален мак – района около ул. Янко Славчев, ул. Асен Брусев и ул. Цаню Цанев – района около комплекс Тригор.
Публикувано на 27.02.2026 13:17
На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.
Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
с. Пчелник – клиентите, електрозахранени от ТП 1.
Публикувано на 26.02.2026 16:16
На 02.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.
Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
Още от категорията
/
Варненци отново на протест: Настояват за повече прозрачност относно пожара в комплекс "Фангория"
07.02
С помощта на професионални художници: Младежи преобразиха скучните трансформатори във варненските квартали
07.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Млади огнеборци от ОДК - Варна обраха наградите в уникален по род...
15:37 / 28.02.2026
Маркетингови кампани бяха на фокус по време на срещата на министъ...
09:13 / 28.02.2026
Новият здравен министър се захвана с варненската болница "Св. Анн...
17:31 / 26.02.2026
Ето какъв идеен проект предлагат за това място във Варна
08:32 / 26.02.2026
Страхотна идея на варненци: Мечтаят за такъв рай в града
16:13 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.