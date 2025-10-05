На 06.10.2025 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Брестак, с. Метличина.На 06.10.2025 г. В периода 8:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч.Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:с. Габърница и с. Староселец.На 06.10.2025 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Петров дол.От 06.10.2025 г. до 10.10.2025 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Яребична. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 06.10.2025 г. В периода 8:30 ч. до 16:30 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Близнаци – ул. Камчия , ул. Искър, ул. Дунав , ул. Струма , ул. Вит и част от ул. Лонгоз, електрозахранени от ТП 1 Долен Близнак.На 06.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 16:30 ч.Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:гр. Варна -част от м-ст Боровец , част от м-ст Ракитника.На 06.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 16:30 ч.Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:гр. Варна -част от м-ст Боровец , част от м-ст Ракитника.На 06.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 16:30 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:гр. Варна – м-ст Ален Мак – района около спирка Изгрев, електрозахранени от ТП 1899.От 06.10.2025 г. до 10.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 06.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 12:00 ч. до 16:00 ч.Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:гр. Провадия.На 06.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:гр. Провадия – ул. Янко Сакъзов, ул. Димитър Чивгънов, ул. Сливница, ул. Д-р Марко Сапарев, ул. Дунав, ул. Опълченска, електрозахранени от ТП 6.На 06.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 16:00 ч.Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:гр. Варна – ул. Арх. Петко Момчилов 2, 3, 5, 7, 9, ул. Батова 1, 2, 4, 5, ул. Ген. Георги Попов 6, 9, ул. Никола Козлев 7, 10, 11, 13, 16, 24, ул. Подполковник Калитин от №5 до №27.На 06.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 16:00 ч.Поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:гр. Варна – ул. Арх. Дапко Дапков 2, 6, 10, 11, 12, 14, ул. Георги Бакалов 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, ул. Д-р Басанович 99, 101, 105, 107, 111, 112, 114, 116, 118, 128, ул. Дубровник 15, 19, 21, 24, 35, 37, 39, 46, 48, ул. Емоноил Манолов 33, ул. Емил Марков 4, ул. Железни Врата 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 42, 43, ул. Жеравна 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ул. Константин Щъркелов 1, 2, 3, ул. Арх. Петко Момчилов 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 38, 40, 49, ул. Никола Козлев 19, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 43, ул. Подполковник Калитин 20, 22, 24, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 53, 55, 37, 39, 61, ул .Евлоги Георгиев 1, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, ул. Батова 3, 7, 11, 17.На 06.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:гр. Варна – м-ст Евксиновград, м-ст Траката, ул. 1-ва, ул. 13-та, ул. 14-та, ул. 20-та, ул. 23-та, бул. Княз Борис I-ви, електрозахранени от ТП 541.На 06.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 12:00 ч. до 16:00 ч.Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:гр. Провадия.На 06.10.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:гр. Провадия – ул. Преслав, ул. Софроний Врачански, ул. Цар Освободител, ул. Александър Стамболийски, ул. Георги Кирков, ул. Дунав, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Опълченска, ул. София, ул. Драгоман, Районен съд Провадия, централен площад Провадия, ул. Иван Вазов, ул. Юрий Венелин, ул. Никола Вапцаров, ул. Димитър Грънчаров, електрозахранени от ТП 7,ТП 8 и ТП 9.