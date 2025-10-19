Сподели close
Днес без вода ще бъдат абонатите на м. Розмарин- Виница Север. Това става ясно от сайта на ВиК-Варна. 

Водоподаването ще бъде възстановено около 15 ч.

 

 