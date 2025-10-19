ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето къде няма да има вода във Варна
©
Водоподаването ще бъде възстановено около 15 ч.
Още от категорията
/
140 състезатели ще участват в 4-тия турнир по стрелба с лък на закрито "Млади стрелци" във Варна
08.10
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
09:45 / 18.10.2025
Сеизмолог: Варна е една от основните активни сеизмични зони, през...
21:14 / 16.10.2025
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинск...
19:27 / 16.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.