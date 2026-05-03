Поради възникнали аварии днес, в интервала от 9:30 до около 20:00 часа, ще бъде прекъснато водоподаването в няколко района край Варна.

Засегнати са части от местностите Ален мак, Бялата чешма и Дъбравата, както и отделни зони от курортен комплекс "Чайка".

Без вода за същия период ще остане и част от село Яребична, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" – Варна.