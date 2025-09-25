Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Община Варна организира трета за 2025 година кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства. Тя ще се проведе в четири поредни дни – от 25 до 28 септември, на територията на всички райони в града.

Предоставя се възможност на населението да предава опасни отпадъци, образувани от домакинствата в мобилен събирателен пункт, като в графика са включени и съботно-неделни дни.

Район "Приморски“ - 25.09.2025 г.  (четвъртък):

· 09:00 - 12:45 ч., пазар "Чаталджа“ - паркинга на ул. "Цар Асен“;

· 13:45 - 17:30 ч., кв. "Виница“ - срещу супермаркет "Макао“, до пресечката с ул. "Ламбо Пасков“.

Район "Аспарухово“ - 26.09.2025 г. (петък):

· 09:00 - 12:45 ч., пазара на ул. "Моряшка“.

 Район "Одесос“ - 26.09.2025 г. (петък):

· 13:45 - 17:30 ч., площад "Лаврентий“ и ул. "Коста Тюлев“.

 Район "Младост“ - 27.09.2025 г.  (събота):

· 09:00 - 12:54 ч., паркинга до газостанцията на ул. "Вяра“ срещу бл.138.

Район "Владислав Варненчик“ - 27.09.2025 г.  (събота):

· 13:45 - 16:30 ч., паркинга до "Супермаркет 5“.

Район "Одесос“ 28.09.2025 г. (неделя):

· 09:00 - 16:30 ч., сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. "Осми приморски полк“.

От отдел "Управление на отпадъците“ уточняват, че гражданите могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:

· Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);

· Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);

· Мастила и замърсени опаковки;

· Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност);

· Отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни).

Дейностите по разделното събиране, транспортиране и последващото оползотворяване/обезвреждане на опасните отпадъци с произход от домакинствата се извършва от "Екосейф“ ООД, съгласно сключен с Община Варна договор.