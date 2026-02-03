На 03.02.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Страшимирово, промишлена зона на с. Езерово, гр. Белослав – кв. Белопал, фирмите: БУЛМАК и ЕНЕРГОРЕМОНТ, КОСМЕТИКПАК ООД, ПИЕЛКОМ 300 ЕООД, ТРАНСИНС ИНДЪСТРИ АД, ГАЗТРЕЙД АД, БЕЛФЕРИ ЕООД, ПАМИ 2010 ЕООД, ЕТ ТИХОМИР ВВ - ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, стъкларско училище - ПГ СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ, хлорна станция на ТЕЦ Варна, фирма ТЕЦ Варна- собствени нужди.На 03.02.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Езерово и прилежащите промишлени и вилни зони.На 03.02.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Д-р Басанович 17.В периода 03.02.2026 г. - 05.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Щипско – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 02.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Добрина - клиентите, електрозахранени от ТП 2.В периода 03.02.2026 г. - 05.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Горен чифлик. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 03.02.2026 г. - 05.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 03.02.2026 г. - 06.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.На 03.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Медовец - клиентите, електрозахранени от ТП 5.На 03.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Блъсково - клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 03.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул. 26-та, ул. 24-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището и пекарната, и кметсво с. Кичево, ул. 10-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, и ул. 4-та.В периода 02.02.2026 г. - 03.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 6 Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.