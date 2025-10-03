Днес - 03.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 03.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.В периода 01.10.2025 г. - 03.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Суворово - улиците: Цар Калоян, Хаджи Димитър, Горски кладенец, Витоша, Острата чешма, Пирин, Копривщица, Христо Ботев, Цар Самуил, Райна Княгиня, Пею Яворов, Трети март, Средна гора, Плиска, Родопи, Цар Симеон, електрозахранени от ТП 2.На 03.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.На 03.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Метличина.На 03.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник, с. Ветрино – ТП МВР, ТП Веро, МТП Глобул.На 03.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово - фирмите: В И К - ВАРНА ООД, ЕСКАНА АД, НИКОС-ПЛАМ ЕООД.На 03.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Васил Друмев 32, ул. Д-р Иван Богоров 2, 4, 6, 9, 12, 13, 14, ул. Тодор Икономов 26, 35, 36, 37, ул. Константин Фотинов 1, бул. Княз Борис 105, 109, електрозахранени от ТП 261 и ТП 50.На 03.10.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК; ул. ЧЕРНО МОРЕ, ЧЕРНИ ВРЪХ, ШИПКА Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.На 03.10.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. ГРОЗДЬОВО Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.На 03.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. ВАРНА; ул. БАНАТ.На 03.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр.Варна - м-ст Изгрев, м-ст Аязмото, електрозахранени от ТП 2138.На 03.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Осеново – южната и източна част на селото.На 03.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Осеново, Вилна зона Осеново, с. Кичево, м-ст Добрева чешма и м-ст Розмарин.На 03.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Евксиновград, м-ст Траката, ул. 1-ва, ул. 13-та, ул. 14-та, ул. 20-та, ул. 23-та, бул. Княз Борис I, електрозахранени от ТП 541.