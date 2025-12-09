На 09.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Черковна, с. Овчага.На 09.12.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Кривня, с. Равна, с. Неново, с. Снежина, с. Градинарово и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.На 09.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Долни чифлик – улиците: Детелина, 23-ти Септември, Междинна, Роза, Божур, Ясен, Бреза, Трети март, Иглика, Еделвайс, Теменуга, Люляк, Лале, Бор, електрозахранени от ТП 6.На 09.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Зеленика, клиентите, електрозахранени от МТП 960.На 09.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Сотира, м-ст Акчелар и м-ст Телевизионна кула.В периода 08.12.2025 г. - 12.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 09.12.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - Северна промишлена зона.На 09.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Доброплодно.На 09.12.2025 г., от 8:30 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Златина , с. Млада Гвардия , с. Белоградец , с. Ягнило.На 09.12.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Белослав - кв. Акации. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 09.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул. 26-та, ул. 24-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището, и пекарната и Кметсво с. Кичево, ул. 10-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, и ул. 4-та.На 09.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. Преслав, ул. Приморски, ул. Княз Борис I, ул. Сливница.На 09.12.2025 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Петко Стайнов 5.На 09.12.2025 г., от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Трепетлика, ул. Цанко Дюстабанов, бул. Сливница, ул. Секвоя, ул. Калина, ул. Жечо Гюмюшев, елктрозахранени от ТП 403.На 09.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Вардар 1, ул. Граф Игнатиев 12, 14, бул. Приморски 1 3, 5, ул. Презвитер Козма 10, 11, 12, 17, ул. Преслав 14, 16, ул. Хан Омуртаг 13, 22.На 09.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. Преслав, св. Климент, ул. Михаил Колони, бул. Приморски.На 09.12.2025 г., от 9:00 ч. до 15:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Дубровник 15, 17, 19, ул. Петко Момчилов 40, 49, 49 А. ул. Подполковник Калитин 42, 44, електрозахранени от ТП 311.