ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето къде ще бъдат без ток днес във Варненска област
©
На 10.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Никола Калипетровски, ул. Патриарх Евтимий, ул. Димитър Грънчаров, ул. Ивайло, ул. Шипка, ул. Кирил и Методий, ул. Комунига, ул. Юрий Венелин, ул. Милин камък, ул. Пролет, ул. Осман Бей, ул. Цонко Гавраилов, ул. Пета безименна, ул. Ген. Скобелев, ул. Перуника, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул. Генерал Манзей, ул. Св. Св. Кирил и Методий, електрозахранени от ТП 10 и ТП 11.
На 10.10.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 12:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Провадия.
На 10.10.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Рояк, с. Тутраканци, с.Чайка и гр. Провадия – МТП 41 Провадия – ул.Христо Илиев Коев, ул.Теменуга и ул.Стефан Шиков.
На 10.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Тутраканци, с. Бозвелийско.
В периода 06.10.2025 г. - 10.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Яребична. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 10.10.2025 г., от 9:00 ч. до 14:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Академик Атанас Бежков 11, 17, 33, 34, 35, ул. Д-р Анастасия Железкова 16 вх А и Б, ул. Явор 26, бул. Осми Приморски Полк 36, 37.
На 10.10.2025 г., от 9:00 ч. до 14:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - ул. Академик Атанас Бежков 9, 13, 15, ул. Бреза 2, 4, 6, 8, ул. Д-р Анастасия Железкова 3, 11, 16, ул. Каймакчалан 10, ул. Мадара 17, 20, 21, 22, ул. Явор 16, 20, кв. Васил Левски - част от пазара.
На 10.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.
На 10.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Брестак , с. Метличина.
На 10.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово - фирмите: В И К - ВАРНА ООД, ЕСКАНА АД, НИКОС-ПЛАМ ЕООД.
На 10.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - карето – бул. Цар Освободител, бул. Княз Борис І, ул. Македония, ул. Опълченска, електрозахранени от ТП 18.
На 10.10.2025 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул. Прилеп, бул. Христо Смирненски, електрозахранени от ТП 2147 , ТП 2133 и ТП 1681.
На 10.10.2025 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул. Прилеп, бул. Христо Смирненски.
На 10.10.2025 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Курортен комплекс Камчия.
Още от категорията
/
Любо Ганев обяви: На 14-и ще се реши къде домакинстваме, има запитвания и от Бургас, Русе и Пловдив
09.10
Право на отговор: Няма незаконна сеч в имота на Sun City Residence на "Галата" – дейностите са законни и под постоянен контрол на институциите
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Защитата на Коцев с нови искания
22:54 / 09.10.2025
Временният кмет на Варна с апел волейболната федерация да преразг...
17:55 / 09.10.2025
Стабилно е състоянието на пострадалата на състезанието във Варна
16:06 / 09.10.2025
Звезди от "Ахат" с концерт за празника на варненския район "Младо...
16:18 / 09.10.2025
Служител на "Обреди" - Варна сви от касата близо 10 бона, оставен...
15:34 / 09.10.2025
Ръководството на Варна проведе важна среща с най-голямата и влият...
16:19 / 09.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.