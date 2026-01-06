На 06.01.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Възраждане.В периода 05.01.2026 г. - 08.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Цонево - клиентите, електрозахранени от ТП 8.В периода 05.01.2026 г. - 09.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Бозвелийско, с. Житница, с. Бързица.На 06.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Кривня, с. Равна, с. Неново, с. Снежина, с. Градинарово и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.