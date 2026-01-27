В периода 27.01.2026 г. - 30.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Бозвелийско, с. Житница, с. Бързица.В периода 27.01.2026 г. - 30.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – клиентите, електрозахранени от ТП 12 Бункера.На 27.01.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Панорама.На 27.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та, ул. 42-ра и ул., ул. 9-та.На 27.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Суворово – улиците: Рила, Генерал Столетов, Витоша, Бузлуджа, Клокотница, Родопи, Георги Петлешев, Перущица, Острата чешма, Преслав, Средна Гора, Цар Симеон, Райна Княгиня, Котел, Пирин, Шести септември, Велико Търново, Хаджи Димитър, Елена, Искър (Петлешев), Дунав, Базар, Плиска.На 27.01.2026 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Суворово, с. Щипско, с. Чернево.На 27.01.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Аспарухово, ул. Димчо Дебелянов, ул. Кирил Пейчинович, ул. Константин Арабаджиев, ул. Лайош Кошут, ул. Морава, ул. Моряшка, ул. Проф. Иван Шишманов, ул. Първи май, ул. Стенка Разин, ул. Цар Иван Александър, електрозахранени от ТП 1638.На 27.01.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Звездица, м-ст Летището, м-ст Под село.На 27.01.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Звездица - ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140, В И К - ВАРНА ООД (помпена станция Звездица).На 27.01.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Зеленика, електрозахранена от ТП 2004.На 27.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Разделна.На 27.01.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Тръстиково и с. Разделна.На 27.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Цонево - клиентите, електрозахранени от ТП 8.На 27.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Градинарово – клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 27.01.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Кривня, с. Равна, с. Неново, с. Черковна, с. Овчага, с. Снежина, с. Градинарово и в района на МТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария.В периода 27.01.2026 г. - 28.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Овчага – клиентите, електрозахранени от ТП 1.На 27.01.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Слънчево - клиентите, електрозахранени от МТП 3.На 27.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 1.На 27.01.2026 г., от 13:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Владислав Варненчик - бл. 406, електрозахранени от ТП 972.На 27.01.2026 г., от 13:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Владислав Варненчик.На 27.01.2026 г., от 13:00 ч. до 15:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Антон Неделчев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; ул. Кап. Георги Мамарчев 7, 9; ул. Беласица 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 32, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Димитър Бацаров 3, 5, 7, 9, 11; ул. Димитър Станчев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Кракра 56, 62, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; ул. Патриарх Евтимий 43, 45, 47, 82, 84, 86; ул. Никола Бацаров 7; ул. Средна гора 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Стара планина 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 74; ул. Трайко Китанчев 21, 22, 23, 24, 25, 27; ул. Цар Иван Срацимир 61; ул. Черни връх 25, 27, 29, 31, 33, 42, 44, 46, 48, 52, електрозахранени от ТП 247.