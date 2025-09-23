През седмицата 23-26 септември 2025 г. продължава обработката срещу вредители на терени с обществено значение на територията на община Варна, съобщават от Общинско предприятие "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“.- Детска ясла №8 "Щурче“ – дезинсекция;- Детски площадки кв. "Вл. Варненчик“ - около бл.402, 404, 405;- Обработка на кестенови дървета в централната част на града по бул. "Вл. Варненчик“ и кв. "Аспарухово“;- Детска площадка на ул. "Подп. Калитин“ – дезинсекция;- Кръстовището на ул. "Поп Харитон“ и ул. "Доспат“ – дезинсекция;- СУ " Елин Пелин“ – дезинсекция;- Дом за стари хора "Гергана“;- ЦСРИДУ "Живот под дъгата“ – дезинсекция.От предприятието допълват, че обработки се извършват още по сключени договори и постъпили сигнали от граждани и институции.В парковете и градинките обработките ще се извършват в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Те ще се провеждат при подходящи климатични условия, като при необходимост графикът може да бъде променен. Дворовете на детските заведения ще се третират след предварително уведомление на директор или друго отговорно лице. Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи се обозначават с предупредителни табели.За периода 15-19 септември дезинфекторите на ОП "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ са обработили следните терени и обекти: ОУ "Антон Страшимиров“, СУ "Пейо Крачолов Яворов“, Детска ясла №2 "Моряче“, ДГ №12 "Ян Бибиян“ , ДГ №18А "Бисерче“, ДГ №47 "Люляче“, разливовъчни пунктове, ул. "Боян Бъчваров“ и др.От предприятието допълват, че обработки се извършват още по сключени договори и постъпили сигнали от граждани и институции.