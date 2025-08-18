И тази седмица продължава обработката срещу кърлежи на терени от обществено значение във Варна, съобщават от Общинско предприятие "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ (ДДД). За периода от 18 до 22 август 2025 г. е предвидено да бъдат третирани следните терени и обекти на територията на града:- Детска ясла №9 "Детелина“;- Ж.к. "Вл. Варненчик“ – парк 407-ми блок;- Ж.к. "Вл. Варненчик“ – бл.20 и бл. 21, поляна с детска площадка;- Тревистите площи в междублоковото пространство от ул. "Балчик“ №3, трафопост на ул. "Джеймс Баучер“ и ул. "Силистра“;- Ж.к. "Васил Левски“, ул. "Дубровник“ – детската площадка между бл.7 и бл.9 и кучешка поляна;- Тревните площи около ДГ №16 "Слънчева дъга“;- В ж.к. "Васил Левски“, детските площадки около ДГ "Славейче“, ДГ "Гълъбче“ и детска кухня на ул. "Мадара“.Общинското предприятие "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ обработва и терени по сигнали на граждани и институции. В парковете и градинките дейностите се извършват в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Те се провеждат при подходящи климатични условия (температура, влажност, вятър, валежи, прорастнала растителност), като при необходимост графикът може да бъде променен. Дворовете на детските заведения ще се третират след предварително уведомление на директор или друго отговорно лице.За периода 11-14 август специалистите на Общинско предприятие "ДДД“ са обработили следните терени и обекти с обществено значение на територията на община Варна: сградата на район "Приморски“ и ОП "Инвестиционна политика“, Информационно-обучителен център "Чайка“, Общински детски комплекс, Плувен басейн "Приморски“, ж.к. "Вл. Варненчик“ – района около бл. 208, бл.4 04 и бл. 405 и кучешките поляни до тях. Третирани са още тревните площи и пясъчниците около ДГ №39 "Приказка“, ДГ № 23 "Иглика“, ДГ №25 "Златно зрънце“, ДГ №26 "Изворче“, ОУ "Стоян Михайловски“, детска площадка на ул. "Поп Харитон“ №105, кестеновите дървета около Градска художествена галерия "Борис Георгиев“, както места посочени в сигнали на граждани и институции.Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи се обозначават с предупредителни табели.