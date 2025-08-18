ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето къде тази седмица обработват срещу кърлежи във Варна
©
- Детска ясла №9 "Детелина“;
- Ж.к. "Вл. Варненчик“ – парк 407-ми блок;
- Ж.к. "Вл. Варненчик“ – бл.20 и бл. 21, поляна с детска площадка;
- Тревистите площи в междублоковото пространство от ул. "Балчик“ №3, трафопост на ул. "Джеймс Баучер“ и ул. "Силистра“;
- Ж.к. "Васил Левски“, ул. "Дубровник“ – детската площадка между бл.7 и бл.9 и кучешка поляна;
- Тревните площи около ДГ №16 "Слънчева дъга“;
- В ж.к. "Васил Левски“, детските площадки около ДГ "Славейче“, ДГ "Гълъбче“ и детска кухня на ул. "Мадара“.
Общинското предприятие "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ обработва и терени по сигнали на граждани и институции. В парковете и градинките дейностите се извършват в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Те се провеждат при подходящи климатични условия (температура, влажност, вятър, валежи, прорастнала растителност), като при необходимост графикът може да бъде променен. Дворовете на детските заведения ще се третират след предварително уведомление на директор или друго отговорно лице.
За периода 11-14 август специалистите на Общинско предприятие "ДДД“ са обработили следните терени и обекти с обществено значение на територията на община Варна: сградата на район "Приморски“ и ОП "Инвестиционна политика“, Информационно-обучителен център "Чайка“, Общински детски комплекс, Плувен басейн "Приморски“, ж.к. "Вл. Варненчик“ – района около бл. 208, бл.4 04 и бл. 405 и кучешките поляни до тях. Третирани са още тревните площи и пясъчниците около ДГ №39 "Приказка“, ДГ № 23 "Иглика“, ДГ №25 "Златно зрънце“, ДГ №26 "Изворче“, ОУ "Стоян Михайловски“, детска площадка на ул. "Поп Харитон“ №105, кестеновите дървета около Градска художествена галерия "Борис Георгиев“, както места посочени в сигнали на граждани и институции.
Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи се обозначават с предупредителни табели.
Още по темата
/
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
13:23
Голямо задръстване след границата ни Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:11
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
10:10
Гърците не искат българи на плажовете си, отпращат ни: Максимален боклук, минимална консумация
09:29
Още от категорията
/
Община Варна спира административното производство по проекта за строеж в землището на кв. "Галата"
14.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Заснеха падащ метеорит край Варна?
07:39 / 16.08.2025
"България Еър" със супер новини за летище Варна
17:13 / 15.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.