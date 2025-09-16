ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес
©
Гр. Варна: в карето – ул. Цариброд, ул. Охрид, ул. Хан Омуртаг, ул. Преслав..
На 16.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - местностите: Аязмото, Баалар Бою, Бялата чешма, Дели Сава, Добрева чешма, Драгу дере, Дъбравата (Мешалика), Евксиноград, Жива вода, Лаф-Оолу, Малко Ю, Манастирски рид, Мешелика, Папаз Чаир, Сарабаир, Студен извор, Сухо дол (Куру дере), Траката, Узун Алан, Фатрико дере.
В периода 16.09.2025 г. - 17.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Долище – централна и югозападна част на селото, електрозахранени от ТП 1.
На 16.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Тополи, Промишлена зона на с. Тополи – м-ст Клисе баир.
На 16.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
Промишлена зона на с. Тополи – м-ст Клисе баир.
В периода 15.09.2025 г. - 19.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 16.09.2025 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Юнак, с. Дъбравино, с. Горен чифлик и с. Гроздьово.
На 16.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Разделна - клиентите, електрозахранени от ТП 4.
На 16.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Разделна и с. Тръстиково.
На 16.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - ул. Люлебургаз бл. 1, бул. Чаталджа 22, ул. Лозенград 3, ул. Уилям Гладстон 2, 4, 6, 8, 10, 12, ул. Черна 3, ул. Джеймс Баучер 1.
На 16.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - ул. Генерал Колев 83, 85.
На 16.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 18 , БКТП 19 и ТП 17 , с. Метличина.
На 16.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Брестак.
На 16.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Доброплодно, с. Добротич.
Още от категорията
/
Заметресение край Сливен
15.09
Съпругата на Коцев: Детето ни пита непрекъснато къде е тати. Казвам, че се бие с дракони и когато ги набие - ще се прибере
14.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Заметресение край Сливен
09:45 / 15.09.2025
3200 първокласници ще прекрачат училищния праг във Варна днес
08:22 / 15.09.2025
Съпругата на Коцев: Детето ни пита непрекъснато къде е тати. Казв...
21:25 / 14.09.2025
5 души са пострадали при катастрофата с Ламборгинито край Варна! ...
17:41 / 14.09.2025
Катастрофа със скъпа кола на изхода на Варна!
17:10 / 14.09.2025
Девня се готви за IХ фестивал "Марцианопол – животът в древния гр...
12:11 / 14.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.