На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - ул. Арх. Петко Момчилов 1, 2, 3, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Евлоги Георгиев 1, 4 , ул. Подп. Калитин –1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 36, 38, ул. Батова 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, ул. Евлоги Георгиев 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 48, ул. Константин Щъркелов 1, ул. Никола Козлев 7, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, ул. Генерал Георги Попов 6, 9.В периода 18.03.2026 г. - 20.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Белоградец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 18.03.2026 г. - 20.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 19.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Бяла - ул. Димитър Янев, ул. Аврам Гачев , ул. Рила , ул. Пирин , ул. Господин Милушев, ул. Иван Калчев , ул. Стара планина , ул. Здравко Бомбов, ул. Михаил Дойчев, ул.10 -та , ул.11-та , ул.12 -та, ул.13- та , ул. Братя Господинови, ул. Петър Петров и жилищни комплекси Фортуна.На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Храброво.На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 12:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Комарево, ТП Овчарник Провадия, ТП ПС СЕП Блъсково,МТП Гробище Провадия и МТТ Айкъна.На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Цонево - клиентите, електрозахранени от ТП 2.В периода 17.03.2026 г. - 20.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 5.В периода 18.03.2026 г. - 20.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Белослав - бензиностанция Петрол, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма ХЕЛЛЕНИКА ООД ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПЕТРОЛ АД, БАЛКАНСКИ ООД, и антена мобилен оператор в м-ст Пещерите.На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - карето, заключено между ул. Девня, бул. Приморски, бул. Сливница, бул. Княз Борис I, бул. Мария Луиза, ул. Ал. Дякович.На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна – ул. Цар Калоян, ул. Хан Крум, ул. Княз Александър Батенберг, ул. Княз Дондуков, ул. Патлейна, ул. Тича,електрозахранени от ТП 154.На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Левски – клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - част м-ст Ален мак, м-ст Баба Алино, м-ст Аладжа манастир, почивна станция Параходство БМФ, м-ст Бялата чешма, м-ст Дилбер чешма. Прекъсването е по искане на на ЕСО..На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района начаст от КК чайка - ул. Катя Палазова, ул. Петър Попов, района около ВСУ "Черноризец Храбър, м-ст Ален мак, част от м-ст Манастирски рид. Прекъсването е по искане на на ЕСО..В периода 19.03.2026 г. - 20.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Провадия – ул. Генерал Манзей, ул. Шипка, ул. Дунав, ул. Средна гора, ул. Милин камък, ул. Пролет, ул. Ивайло, ул. Васил Коларов, електрозахранени от ТП 13.На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Осеново и ВЗ Осеново.На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Кичево, гр. Варна - м-ст Добрева чешма и м-ст Розмарин.