Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес
гр. Варна - ул. Арх. Петко Момчилов 1, 2, 3, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Евлоги Георгиев 1, 4 , ул. Подп. Калитин –1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 36, 38, ул. Батова 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, ул. Евлоги Георгиев 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 48, ул. Константин Щъркелов 1, ул. Никола Козлев 7, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, ул. Генерал Георги Попов 6, 9.
В периода 18.03.2026 г. - 20.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Белоградец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 18.03.2026 г. - 20.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 19.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Бяла - ул. Димитър Янев, ул. Аврам Гачев , ул. Рила , ул. Пирин , ул. Господин Милушев, ул. Иван Калчев , ул. Стара планина , ул. Здравко Бомбов, ул. Михаил Дойчев, ул.10 -та , ул.11-та , ул.12 -та, ул.13- та , ул. Братя Господинови, ул. Петър Петров и жилищни комплекси Фортуна.
На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Храброво.
На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 12:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Комарево, ТП Овчарник Провадия, ТП ПС СЕП Блъсково,МТП Гробище Провадия и МТТ Айкъна.
На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Цонево - клиентите, електрозахранени от ТП 2.
В периода 17.03.2026 г. - 20.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 5.
В периода 18.03.2026 г. - 20.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Белослав - бензиностанция Петрол, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма ХЕЛЛЕНИКА ООД ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПЕТРОЛ АД, БАЛКАНСКИ ООД, и антена мобилен оператор в м-ст Пещерите.
На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - карето, заключено между ул. Девня, бул. Приморски, бул. Сливница, бул. Княз Борис I, бул. Мария Луиза, ул. Ал. Дякович.
На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна – ул. Цар Калоян, ул. Хан Крум, ул. Княз Александър Батенберг, ул. Княз Дондуков, ул. Патлейна, ул. Тича,електрозахранени от ТП 154.
На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Левски – клиентите, електрозахранени от ТП 2.
На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - част м-ст Ален мак, м-ст Баба Алино, м-ст Аладжа манастир, почивна станция Параходство БМФ, м-ст Бялата чешма, м-ст Дилбер чешма. Прекъсването е по искане на на ЕСО..
На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
част от КК чайка - ул. Катя Палазова, ул. Петър Попов, района около ВСУ "Черноризец Храбър, м-ст Ален мак, част от м-ст Манастирски рид. Прекъсването е по искане на на ЕСО..
В периода 19.03.2026 г. - 20.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Провадия – ул. Генерал Манзей, ул. Шипка, ул. Дунав, ул. Средна гора, ул. Милин камък, ул. Пролет, ул. Ивайло, ул. Васил Коларов, електрозахранени от ТП 13.
На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Осеново и ВЗ Осеново.
На 19.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Кичево, гр. Варна - м-ст Добрева чешма и м-ст Розмарин.
