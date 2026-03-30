На 30.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Бяла - част от ул. Трифон Милушев, ул. Еделвайс, ул. Детелина, ул. Теменуга, ул. Иглика, ул. Здравец, ул. Кокиче, електрозахранени от ТП 11.На 30.03.2026 г., от 8:30 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Бяла - района на пристанище Бяла, ресторант и хотел "Чайка", електрозахранени от БКТП 56.На 30.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна -кв. Младост.В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Цонево - клиентите, електрозахранени от ТП 2.В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Девня, кв. Повеляново - ул. Рила, ул. Дружба, ул. Балкан, ул. Стадиона, ул. Люляк, ул. Украйна, ул. Добруджа, база Хаварлъка, електрозахранени от ТП 5.На 30.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 1.В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 30.03.2026 г. - 31.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Ягнило – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 30.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Чернево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.В периода 30.03.2026 г. - 31.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Боряна– клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 30.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад, сграда на община Провадия, електрозахранени от ТП 25.На 30.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Арковна– клиентите, електрозахранени от ТП 2.В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Медовец – клиентите, електрозахранени от ТП 1.В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.На 30.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Хаджи Димитър, ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Сан Стефано, ул. Ангел Кънчев, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Бойчо Желев, електрозахранени от ТП 17. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Сладка вода. Ще се редуват поетапното на изключване на отделните клонове, така че да не се лишават всички клиенти.В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Дългопол.В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Провадия.На 30.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Провадия – ул. Георги Димитров, ул. Иван Вазов, ул. Цар Освободител, ул. Юрий Венелин, Централен площад Провадия, електрозахранени от ТП 8.Вторник 31.03.2026