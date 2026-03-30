Ето къде във Варна и областта няма да има ток днес
гр. Бяла - част от ул. Трифон Милушев, ул. Еделвайс, ул. Детелина, ул. Теменуга, ул. Иглика, ул. Здравец, ул. Кокиче, електрозахранени от ТП 11.
На 30.03.2026 г., от 8:30 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Бяла - района на пристанище Бяла, ресторант и хотел "Чайка", електрозахранени от БКТП 56.
На 30.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна -кв. Младост.
В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Цонево - клиентите, електрозахранени от ТП 2.
В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Девня, кв. Повеляново - ул. Рила, ул. Дружба, ул. Балкан, ул. Стадиона, ул. Люляк, ул. Украйна, ул. Добруджа, база Хаварлъка, електрозахранени от ТП 5.
На 30.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 1.
В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 30.03.2026 г. - 31.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Ягнило – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 30.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Чернево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.
В периода 30.03.2026 г. - 31.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Боряна– клиентите, електрозахранени от ТП 2.
На 30.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад, сграда на община Провадия, електрозахранени от ТП 25.
На 30.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Арковна– клиентите, електрозахранени от ТП 2.
В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Медовец – клиентите, електрозахранени от ТП 1.
В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.
На 30.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Хаджи Димитър, ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Сан Стефано, ул. Ангел Кънчев, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Бойчо Желев, електрозахранени от ТП 17. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Сладка вода. Ще се редуват поетапното на изключване на отделните клонове, така че да не се лишават всички клиенти.
В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Дългопол.
В периода 30.03.2026 г. - 03.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Провадия.
На 30.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Провадия – ул. Георги Димитров, ул. Иван Вазов, ул. Цар Освободител, ул. Юрий Венелин, Централен площад Провадия, електрозахранени от ТП 8.
