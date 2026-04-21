На 21.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Кичево - източната част на селото, електрозахранена от ТП 3.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Варна - м-ст Траката, м-ст Евксиноград и част от ул. Св. Св. Константин и Елена.

На 21.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - кв. Младост, бл. 136, бл. 138, бл. 141, електрозахранени от ТП 828.

На 21.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - ул. Дубровник бл. 7, 8; ул. Виолетка 8, 25; ул. Дилянка; м-ст Изгрев; м-ст Кемер дере; м-ст Папаз Чаир, електрозахранени от ТП 239.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 21.04.2026 г. - 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Неофит Рилски– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

На 21.04.2026 г., от 11:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

с. Калиманци, ВС Калиманци - летище , маслобойна, с. Кипра, с. Чернево, с. Изгрев, с. Левски, с. Просечен.

На 21.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Детелина.

На 21.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Звездица - ул. 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, ул. Еридан, ул. Орион, ул. Пегас, ул. Феникс, м-ст Под село, м-ст Чукура, м-ст Поляната, м-ст Корията, м-ст Крушките, ТОЛ Система на АМ Черно море.

На 21.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Варна – м-ст Кантара, част от м-ст Боровец, с. Звездица.

На 21.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Манастир.

На 21.04.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Провадия – КТП Горско Стопанство, с.Добрина, с.Житница и с.Падина.

На 21.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Бозвелийско, с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 21.04.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

с. Чайка, с. Рояк, с. Тутраканци, гр. Провадия - ул. Теменуга, ул. Стефан Шиков и ул. Христо Илиев Коев.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Девня, кв. Повеляново - ул. Рила, ул. Дружба, ул. Балкан, ул. Стадиона, ул. Люляк, ул. Украйна, ул. Добруджа, база Хаварлъка, електрозахранени от ТП 5.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Ботево.

На 21.04.2026 г., от 9:00 ч. до 14:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

KK Чайка - района около х-л Орхидея и х-л Фиеста, и в КК Св. Константин и Елена.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Храброво – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Боряна– клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 21.04.2026 г. - 23.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Дългопол.

В периода 21.04.2026 г. - 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 21.04.2026 г., от 9:00 ч. до 13:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Провадия – ул. Никола Калипетровски, ул. Патриарх Евтимий, ул. Димитър Грънчаров, ул. Ивайло, ул. Шипка, ул. Кирил и Методий, ул. Комунига, ул. Юрий Венелин, ул. Милин Камък, ул. Пролет, ул. Осман Бей, ул. Цонко Гавраилов, ул. Пета Безименна, ул. Ген. Скобелев, ул. Перуника, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Георги Димитров, ул. Ген. Манзей, ул. Граф Игнатиев, ул. Димитър Грънчаров, ул. Шипка, електрозахранени от ТП 10.

В периода 21.04.2026 г. - 22.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Неофит Рилски– клиентите, електрозахранени от ТП 1.