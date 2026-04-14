Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес, 14 април, без ток във Варна и областта ще са:

- от 9:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Варна - ул. Явор 6, ул. Каймакчалан 12, 17, ул. Мир 8, 10, 14 , ул. Света Ирина 10,14, ул. Мадара 23, 25, 27, бул. В. Левски 7, 35, електрозахранени от ТП 126.

- от 9:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Варна - ул. Ген. Колев 83, 85; ул. Лозенград 4, електрозахранени от ТП 420.

- от 8:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Бяла - ул. Михаил Иванов , част от ул. Гроздьо Желев и ул. Щерьо Певтичев, електрозахранени от ТП 2.

- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня, кв. Повеляново - ул. Рила, ул. Дружба, ул. Балкан, ул. Стадиона, ул. Люляк, ул. Украйна, ул. Добруджа, база Хаварлъка, електрозахранени от ТП 5.

- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Боряна– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Черковна – клиентите, електрозахранени от ТП 3