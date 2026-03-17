Във връзка с подготовката и провеждането на изборите за Народно събрание на Република България, Ви информираме, че са създадени условия за денонощно приемане на сигнали от граждани и организации относно нарушения и други инциденти, свързани с изборния процес. Мерките влизат в сила, считано от 20.03.2026 г., и ще действат до приключване на изборите.На основание чл. 43, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи, са определени следните служебни телефонни линии към ОДМВР – Варна за приемане на информация:- 052 / 615 - 166- 052 / 652 - 324- 052 / 652 – 323Призоваваме гражданите и организациите да подават своевременно сигнали при установяване на нарушения, с цел гарантиране на законосъобразното протичане на изборния процес.