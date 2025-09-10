Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На 10.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:

м-ст Ален мак – района около спирка Майстор Манол, електрозахранен от ТП 1962.

В периода 10.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.

На 10.09.2025 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на:

гр. Варна бул. Христо Смирненски от № 147 до № 151, м-ст Изгрев на сервизни бази.

На 10.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна по ул. Орхидея от бул. Христо Смирненски до ул. Мимоза включително.

На 10.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:

гр. Варна Кв.Чайка -бл.22,23.

На 10.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

Кв.Чайка-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ЦБА ЕАД, и ул.Никола Вапцаров-4.

Гр. Варна: в карето – ул. Кап. Петко Войвода, ул. Д-р Людвиг Заменхоф, ул. Дебър, ул. Дунав, ул. Кръстю Мирски..