На 10.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:м-ст Ален мак – района около спирка Майстор Манол, електрозахранен от ТП 1962.В периода 10.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.На 10.09.2025 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на:гр. Варна бул. Христо Смирненски от № 147 до № 151, м-ст Изгрев на сервизни бази.На 10.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна по ул. Орхидея от бул. Христо Смирненски до ул. Мимоза включително.На 10.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:гр. Варна Кв.Чайка -бл.22,23.На 10.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района наКв.Чайка-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ЦБА ЕАД, и ул.Никола Вапцаров-4.Гр. Варна: в карето – ул. Кап. Петко Войвода, ул. Д-р Людвиг Заменхоф, ул. Дебър, ул. Дунав, ул. Кръстю Мирски..