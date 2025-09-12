ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето къде във Варна няма да има ток днес
гр. Варна - м-ст Изгрев над Военно морска болница, ул. Дубровник 14, 16, светофарни уредби на бул. Христо Смирненски до Военна болница.
На 12.09.2025 г., от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - ул. Д-р Басанович 105, ул. Евлоги Георгиев 20, 29, 30, 31, 33, 37, ул. Еманоил Манолов 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, ул. Жеравна 3, ул. Константин Щъркелов 1, 5, 8, ул. Железни врата 6, 8, 10, 11, 12, 22, 29, 30.
На 12.09.2025 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
с. Кичево – южната и северозападната част.
На 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
с. Осеново, ВЗ Осеново, с. Кичево, м-ст Добрева чешма и м-ст Розмарин Виница Север.
В периода 10.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.
На 12.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
гр. Варна - кв. Виница ул. Черно море, ул. Албатрос, ул. Корал, ул. Морски звуци, ул. Хоризонт и част от ул. Цар Борис III, електрозахранени от СТП 527.
