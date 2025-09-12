На 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - м-ст Изгрев над Военно морска болница, ул. Дубровник 14, 16, светофарни уредби на бул. Христо Смирненски до Военна болница.На 12.09.2025 г., от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - ул. Д-р Басанович 105, ул. Евлоги Георгиев 20, 29, 30, 31, 33, 37, ул. Еманоил Манолов 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, ул. Жеравна 3, ул. Константин Щъркелов 1, 5, 8, ул. Железни врата 6, 8, 10, 11, 12, 22, 29, 30.На 12.09.2025 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Кичево – южната и северозападната част.На 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Осеново, ВЗ Осеново, с. Кичево, м-ст Добрева чешма и м-ст Розмарин Виница Север.В периода 10.09.2025 г. - 12.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.На 12.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - кв. Виница ул. Черно море, ул. Албатрос, ул. Корал, ул. Морски звуци, ул. Хоризонт и част от ул. Цар Борис III, електрозахранени от СТП 527.