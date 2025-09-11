Поради ремонтни дейности от 8.00 до около 20.00 ч. днес, 11.09 2025г., с прекъснато водоподаване ще останат стотици домакинства на Варна, става ясно от бюлетина на ВиК за деня.Без вода ще са всички живущи в местността "Ментишене" и в района около КАТ Варна.