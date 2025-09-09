През седмицата 09-12 септември 2025 г. продължава обработката срещу насекоми кърлежи и други вредители на терени от обществено значение във Варна, съобщават от Общинско предприятие "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация". Предвидени за третиране са следните обекти:- ПГИ "Д-р Иван Богоров" - дезинсекция;- ОУ " Добри Войников" – с. Каменар- дезинсекция;- СУ " Елин Пелин" - дезинсекция;- СУ " Димчо Дебелянов" - дезинсекция;- VII СУ "Найден Геров" - дезинсекция;- Първо ОУ "Свети княз Борис I" - дезинсекция;- Спортен комплекс "Младост" – растителност;- Детска ясла №4 "Приказен свят" -дезинсекция;- ДГ №5 "Слънчо" –филиал "Патриарх Евтимий";- Дом за стари хора "Гергана" – по сигнал за стършели;- Дирекция "Превенции"- община Варна – втора обработка дезинсекция;- Гребна база "Сия Нейкова";- Постъпили сигнали от граждани и институции;- ДДД услуги по сключени договори.От Общинското предприятие "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация" обработват и терени по сигнали на граждани и институции. В парковете и градинките дейностите се извършват в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Те се провеждат при подходящи климатични условия, като при необходимост графикът може да бъде променен. Дворовете на детските заведения ще се третират след предварително уведомление на директор или друго отговорно лице.За периода 01-05 септември дезинфекторите на Общинско предприятие ДДД са обработили следните терени и обекти с обществено значение на територията на fбщина Варна: Чемширите в Морската градина срещу нападение от чемширов молец, Спортен комплекс "Простор", Паркинг за репатрирани автомобили, СБАЛПФЗ в гр. Варна и в с. Звездица, Общински детски комплекс -дезинсекция, ОУ "Св. Иван Рилски", СУ " Пейо Крачолов Яворов", Детска ясла №1 "Щастливо детство", ДГ №12 "Ян Бибиян", Разливовъчни пунктове. По сигнали са третирани и следните обекти: ул. "Патриарх Евтимий" №40 - дератизация, Шахти около подлеза до спирка НАП – дератизация, Сградата на територията на бившето военно поделение за стършели.Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели.