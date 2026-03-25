На 25.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района наKK Чайка - района около Ривиера, ул. Сашо Попов, ул. Димитър Хаджиянев, х-л Кини, Никеа парк.На 25.03.2026 г., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - кв. Трошево, улиците: Елин Пелин, Любов, Младежка, Усмивка, Вярност, Фантазия, Лира, Тихомир, Сълзица, Копнеж, Николай Чернишевски, Нежност, Н. А. Добролюбов.На 25.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - кв. Трошево, бл. 20, бл. 21, бл. 22, бл. 23, бл. 24, бл. 30, ул. Нежност, ул. Тихомир, електрозахранени от ТП 1005 и ТП 242.В периода 23.03.2026 г. - 25.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Господиново, с. Юнец.В периода 23.03.2026 г. - 27.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.В периода 23.03.2026 г. - 27.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Цонево - клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 25.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Гроздьово.На 25.03.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Царевци, с. Бързица, с. Нова шипка, с. Цонево и с. Величково.В периода 23.03.2026 г. - 27.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 25.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Войводино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 25.03.2026 г. - 27.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Белоградец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 25.03.2026 г., от 8:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Любен Каравелово, с. Зорница, с. Водица и с. Засмяно.В периода 25.03.2026 г. - 26.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Кривини, с. Солник, с. Бърдарево, с. Голица и Булаир.На 25.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Кичево, ВЗ Осеново и част от с. Осеново.На 25.03.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - м-ст Добрева чешма и м-ст Розмарин.На 25.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Бяла - ул. Щерю Пасков, ул. Хелвеция, ул. Гроздюо Желев, ул. Трифон Милушев, ул. Първа, електрозахранени от ТП 12.В периода 23.03.2026 г. - 27.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Китен – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 24.03.2026 г. - 27.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Арковна– клиентите, електрозахранени от ТП 2.В периода 23.03.2026 г. - 27.03.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нас. Медовец – клиентите, електрозахранени от ТП 1.На 25.03.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - м-ст Евксиноград и м-ст Константин и Елена на ул. 17-та, ул. 25-та, ул. 26-та, ул. 27-ма и ул. 29-та, електрозахранени от ТП 1724.На 25.03.2026 г., от 15:10 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района нагр. Варна - Западна промишлена зона, клиентите, електрозахранени от ТП 704.На 25.03.2026 г., от 15:10 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - Западна промишлена зона.