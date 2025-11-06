"Енерго-Про Варна" съобщава, че поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия утре, 7 ноември, без ток във Варна и областта ще са:- 8:30 ч. до 16:30 ч. - а гр. Варна - част от м-ст Прибой;- 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - кв. Чайка 18, 189, 193,194,98, 206, фирмите: Свежест Експерт ЕООД, ЦБА Белослав ООД;- 9:00 ч. до 17:00 ч. - възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Чайка-19, 24, 25, 26, 98, 200, Рекламна къща ЕООД;- 9:00 ч. до 13:00 ч. - възможни смущения в района на гр. Варна - ул. Битоля 1, 3, 5, 7, ул. Брегалница 4, 10, 12, 16, 18, ул. Илинден 1, ул. Селиолу 17, 19, 21, 36, 38, 40, 42, ул. Тодор Димов 1, 3, ул. Топра Хисар 1, 3, 4, 6, 10, 12, 14, ул. Битоля - Лидъл България ЕООД;- 13:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Варна - кв. Аспарухово, част от м-ст Вилите, ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД;- 9:00 ч. до 14:00 ч.- гр. Провадия – ул. Генерал Манзей, ул. Шипка, ул. Дунав, ул. Средна гора, ул. Милин камък, ул. Пролет, ул. Ивайло, ул. Васил Коларов;- 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – КТП Горско Стопанство Провадия;- 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – вилна зона Шашкъните;- 8:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Суворово - улиците: Цар Калоян, Хаджи Димитър, Горски кладенец, Витоша, Острата чешма, Пирин, Копривщица, Христо Ботев, Цар Самуил, Райна Княгиня, Пею Яворов, Трети март, Средна гора, Плиска, Родопи, Цар Симеон;- 8:30 ч. до 17:00 ч. - с. Николаевка;- 8:30 ч. до 17:00 ч. - с. Брестак;- 8:30 ч. до 16:30 ч. - с. Здравец - южната и югозападната част на селото;- 9:30 ч. до 16:00 ч. - с. Дюлино;- 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Петров дол (ще се редува поетапно изключване);- 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Дъбравино (ще се редува поетапно изключване);- 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Венелин;- 9:00 ч. до 11:00 ч., 15:00 ч. до 17:00 ч. - възможни смущения в района на с. Добрина, с. Манастир, с. Житница и с. Падина;- 9:00 ч. до 17:00 ч. - възможни смущения в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.- 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Неново (ще се редува поетапно изключване);- 8:30 ч. до 17:00 ч. - с. Водица (ще се редува поетапно изключване);- 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та в посока център - изток, 28-ма, 32-ра;- 8:00 ч. до 17:00 ч. - с. Михалич, с. Искър;- 8:00 ч. до 10:30 ч., 15:00 ч. до 17:00 ч. - възможни смущения в района на с. Ветрино, с. Добротич, с. Момчилово, с. Средно село.