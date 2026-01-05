На 6 януари във Варна ще бъдат отбелязани 178 години от рождението на големия поет и революционер Христо Ботев и църковния празник Богоявление (Йордановден). Празничната програма ще започне в 10:30 часа на площад "Св. Св. Кирил и Методий“ пред Катедралния храм "Успение Богородично“ с ритуал по освещаване на бойните знамена на Военноморските сили на Република България.Следва празнично общоградско шествие по маршрут от пл. "Св. Св. Кирил и Методий“, пл. "Независимост“, бул. "Княз Борис I“, бул. "Сливница“, площад "Антон Новак“ до Морската градина.Движението на автомобил на площад "Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъде преустановено от 10:00 часа до изтегляне на гражданите и представителните части, участващи в шествието (около 11:00 часа).Около 11:45 часа пред паметника на Христо Ботев в Алеята на Възраждането в Морската градина с военен ритуал ще бъдат положени цветя и венци в памет на великия поет и революционер.По-късно, около 12:30 часа, от Първа буна ще бъде отслужен Велик Богоявленски водосвет и ритуал по традиционното за християнския празник спасяване на кръста от водите на Черно море.Организатори на събитията са Община Варна, Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.