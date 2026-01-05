Ето програмата за Богоявление във Варна
©
Следва празнично общоградско шествие по маршрут от пл. "Св. Св. Кирил и Методий“, пл. "Независимост“, бул. "Княз Борис I“, бул. "Сливница“, площад "Антон Новак“ до Морската градина.
Движението на автомобил на площад "Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъде преустановено от 10:00 часа до изтегляне на гражданите и представителните части, участващи в шествието (около 11:00 часа).
Около 11:45 часа пред паметника на Христо Ботев в Алеята на Възраждането в Морската градина с военен ритуал ще бъдат положени цветя и венци в памет на великия поет и революционер.
По-късно, около 12:30 часа, от Първа буна ще бъде отслужен Велик Богоявленски водосвет и ритуал по традиционното за християнския празник спасяване на кръста от водите на Черно море.
Организатори на събитията са Община Варна, Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.
Още от категорията
/
Супер новина за новата година: Откриха обновената Първа клиника по хирургия в УМБАЛ "Св. Марина"
13:01
Благомир Коцев: Варна ще има решаващ глас при определяне на политиката на ЕС за Черноморския регион
23.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
11:04 / 03.01.2026
Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
08:49 / 03.01.2026
От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново...
16:25 / 02.01.2026
Грешка в цените заради еврото в известна верига във Варна
16:02 / 02.01.2026
Варненци все още избягват да плащат в евро
11:24 / 02.01.2026
Сигнал: Спекулата с еврото започна! Цените за паркиране в Св. св....
09:51 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.