Ето с какво Варненският театър ще зарадва ценителите в морския град
Спектакълът "Време разделно“ ще гледат на 6.11 зрителите в Театър Българска Армия, София, а на 07.11 в ДТ "Константин Кисимов“ Велико Търново. Най-новото заглавие на ДТ "Стоян Бъчваров“ направи премиерата си през октомври и беше посрещнато със зрителски възторг и препълнени салони. Режисьорът Бина Харалампиева е вторият български режисьор, който поставя на театрална сцена великия епос на Антон Дончев. Тя продължава поредицата си от театрални адаптации на литературна класика с варненската трупа след хитовите "Тютюн“ и "Под игото“. Варненските драматични актьори изграждат добре познатите образи с дълбочина и силно сценично себеотдаване, а резултатът е разтърсващ театър. На варненска сцена публиката ще види "Време разделно“ на 29.11.
"Алма Малер“ в режисура на Деян Пройковски и драматургичен текст на Сашо Димоски е на 10.11 – едно от най-новите заглавия на Варненския театър, премиерно за 105-ия творчески сезон, по неповторимо въздействащ начин разказва за живота, страстите и трагедията на "музата на Виена“, вдъхновила най-изявените творци на късния 19-ти и ранния 20-ти век. На 19 януари 2026 г. постановката ще гостува в Музикален театър "Стефан Македонски“ София.
Шекспировата класика "Както ви харесва“ в прочит на един от най-големите съвременни режисьори Габор Томпа, ще разсмее и замисли зрителите на 11.11. Следващото заглавие в афиша също е комедийно – на 12.11. е представлението на "Муа у тупан“ от Боян Папазов в режисура на Николай Кенаров с щурата история за умния и глупавия път, мухата в главата и неповторимия граовски диалект на героите. На 19.11 спектакълът гостува в Сатиричен театър "Алеко Константинов“ София.
"Случаят Холмс“ (13.11) е спектакъл на Арт група "Театрално забавление“ с ръководител актрисата Биляна Стоева. Базирана на разказите на Артър Конан Дойл за великия детектив, постановката потапя зрителите в свят на загадки, улики и забавление за всички възрасти. Второто ноемврийско представление на "Случаят Холмс“ е на 28.11.
На 13.11 МДТ "Константин Кисимов“ Велико Търново гостува с концерта "Съкровения с Орлин Горанов“, а на 27.11 е гастролът на ДТ "Гео Милев“ Стара Загора с комедията "Пижама за шестима“ от Марк Камолети в режисура на Атанас Атанасов.
На 14.11, в навечерието на Европейската нощ на театрите, Варненският драматичен театър представя "Вечеря за глупаци“. Комедията от Франсис Вебер, режисирана от Николай Кенаров, е сред най-забавните за публиката спектакли. В категорията "хитова комедия“ е и "Клетка за пеперуди“ от Жан Поаре, реж. Атанас Атанасов. Историята, в която синът на гей двойка кабаретни артисти се влюбва в дъщерята на консервативен политик, е гарнирана с много музика, танци, пера и пайети и е сред абсолютните фаворити на зрителската аудитория.
Изключителната комедия ще гледат столичани на 18.11 в Младежкия театър, а на варненска сцена тя ще се играе на 28.11.
С "Под игото“ на режисьора Бина Харалампиева варненската трупа ще гастролира на 17.11 в Театър Българска Армия, София, а на 24.11 – в ДКТ "Иван Радоев“ Плевен.
