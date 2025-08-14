ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето с какво разписание ще бъдат автобусите на празника на Варна
© Varna24.bg
Линии 18, 22, 41 (посока ЖП гара) – след спирка "Тракия /за център/“ завиват надясно по бул. "Съборни“, обслужват сп. "Централна поща /за Аспарухово/“.
Линии 10, 13 (посока ЖП гара) – обслужват сп. "Централна поща /за Аспарухово/“.
Линии 7, 9, 14, 31, 31А, 109 (от ЖП гара) – обслужват сп. "Централна поща“.
Линия 14 – двупосочно обслужва сп. "Централна поща“.
Линии 148, 409 – няма да обслужват сп. "Катедралата“ в двете посоки.
В празничния ден автобусите по всички линии ще се движат с делнично разписание, съобщиха от общинското предприятие ТАСРУД. От там припомнят още, че през летния сезон се обслужват и допълнителни късни курсове по линиите № 7, 17, 20, 31, 148, 109, 209Б. Целта е да се осигури по-добър транспортен достъп на гражданите и гостите на града по различни маршрути.
Графикът на допълнителните късни курсове за автобусни линии № 7, 17, 20, 31, 148, 109 и 209Б е както следва:
Линия №7
Делнични дни:
- от ЖП гара – 22:30 ч.; 23:30 ч.
- от Елпром – 22:30 ч.; 23:20 ч.
Празнични дни:
- от ЖП гара – 21:50 ч.; 22:30 ч.; 23:30 ч.
- от Елпром – 22:30 ч.; 23:20 ч.
Линия №17
Делнични дни:
- от ЖП гара – 23:20 ч.; 00:00 ч.; 00:50 ч.
- от кв. "Галата“ – 00:00 ч.
Празнични дни:
- от ЖП гара – 23:20 ч.; 00:00 ч.; 00:50 ч.
- от кв. "Галата“ – 00:00 ч.
Линия №20
Делнични дни:
- от ЖП гара - 00:00, 01:00 ч.
- от "Владиславово“ - 23:00, 00:00 ч.;
Празнични дни:
- от ЖП гара - 00:00, 01:00 ч.
- от "Владиславово“ - 23:00, 00:00 ч.;
Линия № 31
Делнични дни:
- от ЖП гара – 00:10 ч.; 01:00 ч.
- от кв. "Виница "– 00:00 ч.; 01:00 ч.
Празнични дни:
- от ЖП гара – 00:00 ч.; 01:00 ч.
- от кв. "Виница“ – 00:00 ч.; 01:30 ч.
Линия №148
Делнични дни:
- от сп. "Почивка“ – 00:00 ч.; 01:00 ч.
- от Бл. 407 /кв. "Вл. Варненчик“/ – 23:00 ч.; 00:00 ч.
Празнични дни:
- сп. "Почивка“ – 23:20 ч.; 00:00 ч.; 01:00 ч.
- от бл. 407 / кв. "Вл. Варненчик“/ – 22:30 ч.; 23:10 ч.; 00:10 ч.
Линия № 109
Делнични дни:
- от ЖП гара – 22:00 ч.; 23:00 ч.
- от кв. Панорама – 22:55 ч.; 00:00 ч.
Празнични дни:
- от ЖП гара – 22:00 ч.; 23:00 ч.
- от кв. Панорама – 22:55 ч.; 00:00 ч.
Линия № 209 Б
Делнични дни:
- Бл. 407 – 20:20 ч.; 22:40 ч.
- от кв. Панорама – 21:30 ч.; 23:40 ч.
Празнични дни:
- от Бл. 407 – 20:10 ч.; 22:40 ч.
- от кв. Панорама – 21:30 ч.; 23:40 ч.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Забавен урок по безопасност на движението по пътищата проведоха децата от ДГ №14 "Дружба" във Варна
13.08
ПП "Демократи за силна България" с остра позиция срещу откриването на Генерално консулство на Русия във Варна
12.08
Запрянов от Варна: България ще получи близо 480 милиона евро финансова помощ по европейския механизъм за сигурност
09.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Големи изпълнители и заря в богатата празнична програма за Деня н...
18:34 / 12.08.2025
Намериха нов "дом" на уникалната мозайка от старата автогара във ...
16:21 / 12.08.2025
Над 100 глоби по морето на шофьори, някои платиха над 2000 лева
10:18 / 12.08.2025
Модерен ехограф подобрява диагностиката в ревматологията в УМБАЛ ...
15:52 / 11.08.2025
Студенти от Варна разработиха приложение, което да събира сигнали...
22:13 / 10.08.2025
Празник във Варна: Випускниците получиха офицерски звания
13:33 / 10.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.