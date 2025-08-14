Във връзка с провеждането на мероприятия по случай Деня на Варна – 15 август, в петък от 09:30 ч. до около 11:00 ч. ще бъде преустановено движението на ППС пред Катедралния храм "Свето Успение Богородично“. В този период ще бъдат въведени и временни маршрутни промени на автобусите в градския транспорт, които са следните:(посока ЖП гара) – след спирка "Тракия /за център/“ завиват надясно по бул. "Съборни“, обслужват сп. "Централна поща /за Аспарухово/“.(посока ЖП гара) – обслужват сп. "Централна поща /за Аспарухово/“.9 (от ЖП гара) – обслужват сп. "Централна поща“.– двупосочно обслужва сп. "Централна поща“.– няма да обслужват сп. "Катедралата“ в двете посоки.В празничния ден автобусите по всички линии ще се движат с делнично разписание, съобщиха от общинското предприятие ТАСРУД. От там припомнят още, че през летния сезон се обслужват и допълнителни късни курсове по линиите № 7, 17, 20, 31, 148, 109, 209Б. Целта е да се осигури по-добър транспортен достъп на гражданите и гостите на града по различни маршрути.Графикът на допълнителните късни курсове за автобусни линии № 7, 17, 20, 31, 148, 109 и 209Б е както следва:- от ЖП гара – 22:30 ч.; 23:30 ч.- от Елпром – 22:30 ч.; 23:20 ч.- от ЖП гара – 21:50 ч.; 22:30 ч.; 23:30 ч.- от Елпром – 22:30 ч.; 23:20 ч.- от ЖП гара – 23:20 ч.; 00:00 ч.; 00:50 ч.- от кв. "Галата“ – 00:00 ч.- от ЖП гара – 23:20 ч.; 00:00 ч.; 00:50 ч.- от кв. "Галата“ – 00:00 ч.- от ЖП гара - 00:00, 01:00 ч.- от "Владиславово“ - 23:00, 00:00 ч.;- от ЖП гара - 00:00, 01:00 ч.- от "Владиславово“ - 23:00, 00:00 ч.;- от ЖП гара – 00:10 ч.; 01:00 ч.- от кв. "Виница "– 00:00 ч.; 01:00 ч.- от ЖП гара – 00:00 ч.; 01:00 ч.- от кв. "Виница“ – 00:00 ч.; 01:30 ч.- от сп. "Почивка“ – 00:00 ч.; 01:00 ч.- от Бл. 407 /кв. "Вл. Варненчик“/ – 23:00 ч.; 00:00 ч.- сп. "Почивка“ – 23:20 ч.; 00:00 ч.; 01:00 ч.- от бл. 407 / кв. "Вл. Варненчик“/ – 22:30 ч.; 23:10 ч.; 00:10 ч.- от ЖП гара – 22:00 ч.; 23:00 ч.- от кв. Панорама – 22:55 ч.; 00:00 ч.- от ЖП гара – 22:00 ч.; 23:00 ч.- от кв. Панорама – 22:55 ч.; 00:00 ч.- Бл. 407 – 20:20 ч.; 22:40 ч.- от кв. Панорама – 21:30 ч.; 23:40 ч.- от Бл. 407 – 20:10 ч.; 22:40 ч.- от кв. Панорама – 21:30 ч.; 23:40 ч.