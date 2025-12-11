Ето я голямата звезда, която ще зарадва Варна в новогодишната нощ
Иначе в новогодишната програма ще участват и други знакови и любими изпълнители. В последните минути на настоящата година на сцената ще бъдат Б.Т.Р.
Традиционно в първите секунди на Новата година ще зарадват от ансамбъл "Варна“.
Сред гостите са и гръцката звезда Romanos Kolytos.
От Община Варна съобщиха, че се водят преговори и с три дискозвезди, но заради съспенса, техните имена ще бъдат обявени на по-късен етап.
Иначе още от 18 декември стартират Коледните и Новогодишни празнични концерти.
На 18-ти и 19-ти декември от 19:00 часа ще се проведе традиционната Коледна феерия в Двореца на културата и спорта. Входът е без пари.
На 27 декември от 19:00 часа на сцената на Драматичния театър във Варна ще започне концерта "Тина“ с хитове на Тина Търнър. Той също е безплатен за варненци и гостите на града. За да няма неразбории по край ограничените места на залата, които са 430 на брой, още от 15 декември на касите ще стартира раздаването на безплатните билети, с място и ред. Един човек ще може да вземе не повече от 4 билети.
По същият начин ще се процедира и за концерта на 29 декември, също в операта. Спектакълът "Дисни“ и по мотиви от известни и любими анимационни филми.
На 30 декември във Фестивалния комплекс варненци пък ще бъдат зарадвани с безплатна джаз фиеста.
