Стана ясно коя е голямата звезда, която ще зарадва варненци на площад "Независимост“ за Нова година. Това е Ishtar, която от морската столица ще стартира турнето си "30 години на сцената“. Хитовата изпълнителка ще излезе на сцената 15 минути след полунощ на 1 януари 2026 година.Иначе в новогодишната програма ще участват и други знакови и любими изпълнители. В последните минути на настоящата година на сцената ще бъдат Б.Т.Р.Традиционно в първите секунди на Новата година ще зарадват от ансамбъл "Варна“.Сред гостите са и гръцката звезда Romanos Kolytos.От Община Варна съобщиха, че се водят преговори и с три дискозвезди, но заради съспенса, техните имена ще бъдат обявени на по-късен етап.Иначе още от 18 декември стартират Коледните и Новогодишни празнични концерти.На 18-ти и 19-ти декември от 19:00 часа ще се проведе традиционната Коледна феерия в Двореца на културата и спорта. Входът е без пари.На 27 декември от 19:00 часа на сцената на Драматичния театър във Варна ще започне концерта "Тина“ с хитове на Тина Търнър. Той също е безплатен за варненци и гостите на града. За да няма неразбории по край ограничените места на залата, които са 430 на брой, още от 15 декември на касите ще стартира раздаването на безплатните билети, с място и ред. Един човек ще може да вземе не повече от 4 билети.По същият начин ще се процедира и за концерта на 29 декември, също в операта. Спектакълът "Дисни“ и по мотиви от известни и любими анимационни филми.На 30 декември във Фестивалния комплекс варненци пък ще бъдат зарадвани с безплатна джаз фиеста.