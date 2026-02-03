Ето за какво да внимаваме по пътищата във Варненско днес
От там призовават водачите да се движат със съобразена скорост, с повишено внимание и при спазване на безопасна дистанция, като избягват рискови изпреварвания.
От Агенция "Пътна инфраструктура“ съобщават, че движението в участъка по магистрала "Хемус“ пътните възли към Ветрино и Суворово“ (км 386+000 до км 402+000 и в двете посоки) се осъществява с повишено внимание, поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Работният участък е сигнализиран с пътни знаци.
От Областно пътно управление – Варна допълват, че ремонтни дейности има по следните участъци:
Път III-2702: Движението по път III-2702 Искър - Вълчи дол от км 8+200 до км 10+500 се осъществява на места двупосочно в една лента поради превантиевен ремонт на пътното платно. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци.
Път III-9044: Движението по път III-9044 Юнак - Синдел от км 0+000 до км 11+138 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
Път III-9044: Движението по път III-9044 Тръстиково – Синдел от км 11+350 до км 17+631 се осъществява в една лента поради ремонтн дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
Път III-9044: Движението по път III-9044 Тръстиково – АМ "Хемус“ от км от км 18+491 до км 25+728 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
Път III-208 през Айтоския проход в участъка Айтос – Ябълчево от км 86+300 до км 92+465, е ограничен за МПС над 12 т. Дюлинският проход е забранен за МПС над 3,5 т.
Шофирайте внимателно!
Ограничено е движението по пътища и проходи в страната, вече над 1200 снегопочистващи машини са на терен
02.02
