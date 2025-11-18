Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет за 17 ноември 2025 г.
По-късно обаче стана ясно каква е била причината. Тя е, че Коцев бе преместен от ареста в Централния софийски затвор. Точно в това време обаче трябваше да се подпишат две ключови заповеди, които спешно да стигнат до Общинския съвет. Едната е за компенсирана промяна в бюджета на града, която да подсигури изхранването на децата в детските градини до края на годината. Втората касае предложение за закръгляне надолу на цената на билета за градски транспорт във Варна, която от 1 януари следващата година да стане 1 евро, вместо 1.02 евро.
Това е причината спешно да бъде взето решението за заповедта, с която Снежана Апостолова бе упълномощена за изпълняващ функциите кмет на Варна за 1 ден - вчерашния, 17 ноември.
Заповедта е подписана от Коцев в следствения арест, малко преди да бъде изведен оттам.
Ето защо Варна имаше кмет за един ден
Нова природна стихия удари любим курорт по Южното Черноморие
20:02 / 17.11.2025
Тежка катастрофа с два камиона затвори пътя София - Варна, има по...
19:04 / 17.11.2025
Варна е предупредена за утре!
14:51 / 17.11.2025
Протест срещу въвеждането на зелена зона във Варна
15:35 / 16.11.2025
Протест в памет на жертвите на катастрофи във Варна
12:46 / 16.11.2025
