"Котаракът в чизми“ ще представи днес, 8 март, Държавният куклен театър във Варна. Представлението ще се играе от 11.00 часа и дава възможност на най-малките зрители да се потопят в магията на кукленото изкуство.Малчуганите ще се срещнат с прочутия герой на Шарл Перо. Спектакълът е посветен на 400-годишнината от рождението на автора,Постановката съчетава мултимедия, атрактивна сценография, костюми и маски, като запазва оригиналните поуки на приказката. Режисьор и автор на компютърната анимация е Галин Гинев, сценографията е на Ваня Константинова, а музиката – на Живко Алатов (Жани). В ролите са Стоян Стоянов, Красимир Добрев, Елица Данаилова и Галин Гинев.Времетраене: 45 минути.Билети могат да бъдат закупени онлайн на bileti.vnpuppet.com или на касата на театъра на ул. "Драгоман“ 4.