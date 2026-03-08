Ето защо да заведете малчуганите днес в кукления театър във Варна
Малчуганите ще се срещнат с прочутия герой на Шарл Перо. Спектакълът е посветен на 400-годишнината от рождението на автора,
Постановката съчетава мултимедия, атрактивна сценография, костюми и маски, като запазва оригиналните поуки на приказката. Режисьор и автор на компютърната анимация е Галин Гинев, сценографията е на Ваня Константинова, а музиката – на Живко Алатов (Жани). В ролите са Стоян Стоянов, Красимир Добрев, Елица Данаилова и Галин Гинев.
Времетраене: 45 минути.
Билети могат да бъдат закупени онлайн на bileti.vnpuppet.com или на касата на театъра на ул. "Драгоман“ 4.
