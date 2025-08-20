ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето защо кофите във Варна са празни, а боклукът е разхвърлян около тях
Най-големият проблем се таи в това, че хората стават по-богати, а с това и изхвърлят повече качествен отпадък, който е ценен ресурс за други, става ясно от думите на специалисти, до които се обърнахме за коментар. Заради това често се виждат празни контейнери, а около тях нахвърляни торби с боклук. Това е работа на определен кръг от лица - предимно от малцинствата, но има и от съседна Румъния, които са докарвани у нас, за да търсят ценности. Особено сега - в разгара на летния сезон, когато по невнимание, заради употреба на алкохол, се изхвърлят много ценности. Тези "работници" вадят боклука от казаните, за да го пресеят, в търсене на "съкровища", но след това не го прибират, стана ясно от коментарите на експертите.
Те припомнят, че преди повече от 20 години, когато тогавашният кмет на Варна - Кирил Йорданов, се мъчеше да реши проблема с отпадъците, се бе обърнал към специализирани фирми от Германия. От едната отказаха с мотива, че боклукът във Варна не е ценен - тоест не могат да спечелят. Причината тогава бе точно в представители от малцинствата, които ровиха по кофите.
Много от българите, не само във Варна, искат да изхвърлят торбите със смет от колата си, без да стават от нея. Кофите обаче са с педал и това е невъзможно. Тъй като ги мързи тези граждани просто отварят прозореца и оставят торбите край съдовете за смет, стана ясно още от обясненията на специалистите.
Това е и субективната причина не във всички райони на града да има проблем с боклука. Миналата година на въпрос на Varna24.bg от кметската администрация обясниха, че проблемът с безразборно разхвърляните отпадъци край контейнерите, които загрозяват града, е най-малък в районите "Владислав Варненчик“ и "Аспарухово“.
