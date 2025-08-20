Експерти обясниха предпричината около съдовете за смет да се образуват "кочини", а самите те да са празни или в най-добрия случай частично пълни.Най-големият проблем се таи в това, че хората стават по-богати, а с това и изхвърлят повече качествен отпадък, който е ценен ресурс за други, става ясно от думите на специалисти, до които се обърнахме за коментар. Заради това често се виждат празни контейнери, а около тях нахвърляни торби с боклук. Това е работа на определен кръг от лица - предимно от малцинствата, но има и от съседна Румъния, които са докарвани у нас, за да търсят ценности. Особено сега - в разгара на летния сезон, когато по невнимание, заради употреба на алкохол, се изхвърлят много ценности. Тези "работници" вадят боклука от казаните, за да го пресеят, в търсене на "съкровища", но след това не го прибират, стана ясно от коментарите на експертите.Те припомнят, че преди повече от 20 години, когато тогавашният кмет на Варна - Кирил Йорданов, се мъчеше да реши проблема с отпадъците, се бе обърнал към специализирани фирми от Германия. От едната отказаха с мотива, че боклукът във Варна не е ценен - тоест не могат да спечелят. Причината тогава бе точно в представители от малцинствата, които ровиха по кофите.Много от българите, не само във Варна, искат да изхвърлят торбите със смет от колата си, без да стават от нея. Кофите обаче са с педал и това е невъзможно. Тъй като ги мързи тези граждани просто отварят прозореца и оставят торбите край съдовете за смет, стана ясно още от обясненията на специалистите.Това е и субективната причина не във всички райони на града да има проблем с боклука. Миналата година на въпрос наот кметската администрация обясниха, че проблемът с безразборно разхвърляните отпадъци край контейнерите, които загрозяват града, е най-малък в районите "Владислав Варненчик“ и "Аспарухово“.