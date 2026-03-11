Сигнал за бомба е получен във висше учебно заведение във Варна, стана ясно днес.От полицията уточниха, че всички са били евакуирани. На място са пристигнали екипи, които са проверили сградата на университета.От ОДМВР поясниха, че сградата е била проверена и не е открито нищо опасно.Припомняме, че на 2 март в рамките на няколко часа сигнали за бомба имаше в 2 варненски мола и голям, строителен хипермаркет.