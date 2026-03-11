Евакуираха университет във Варна!
От полицията уточниха, че всички са били евакуирани. На място са пристигнали екипи, които са проверили сградата на университета.
От ОДМВР поясниха, че сградата е била проверена и не е открито нищо опасно.
Припомняме, че на 2 март в рамките на няколко часа сигнали за бомба имаше в 2 варненски мола и голям, строителен хипермаркет.
