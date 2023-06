© Пианистът Евгени Генчев изправи на крака варненската публика снощи. Виртуозът изнесе впечатляващ двучасов концерт на сцената на Летен театър, видя Varna24.bg.



Под звездното небе той изсвири любими си парчета от Куйн - "Bohemian rhapsody", "We are the champions", "We will rock you". Пианистът предизвика варненската публика да танцува и стане на крака, и това се случи щом на сцената той изпълни песни на краля на попа, Майкъл Джексън и Бруно Марс.



Настроението се повиши до край, когато към маестрото на сцената се включи и струнното трио "Flawless" и интерпретацията им на "Smells like teen spirit" на Нирвана.



Заедно с певицата Виктория Георгиева изпълни хита "Someone You Loved". За финал на сцената прозвуча и вечната българска песен "Хубава си моя горо".



