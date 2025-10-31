Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП и посланик на библиотеките в Европейския парламент Емил Радев дари книги за фонда на регионалната библиотека "Пенчо Славейков“ във Варна. За поредна година с този жест, посветен на Деня на народните будители, той подкрепя варненската библиотека и нейната мисия да пази книжовното наследство и да насърчава знанието, културата и духовността."Денят на народните будители, който отбелязваме на 1 ноември, няма аналог по света. Зад него има много история, но будителството не е само минало. За щастие, днес също имаме своите будители“, заяви Емил Радев в приветствието си към екипа на варненската библиотека. Той изказа благодарност за усилията на библиотечната общност "да разпалва искрата, която ни кара да четем, да търсим, да помним и държи духа ни буден“.Евродепутатът отбеляза, че за дарението са подбрани нови заглавия – исторически, документални, биографични, художествени издания, но и книги за деца. "Нищо не развива детската фантазия и креативност така, както четенето. То не може да се замести от телефона и таблета, затова е изключително важно да насърчаваме интереса на децата към книгите“, изтъкна Емил Радев, който вече 10 години е посланик на библиотеките в Европейския парламент.Директорът на Регионалната библиотека "Пенчо Славейков“ Радка Калчева благодари за последователната подкрепа и увери, че дарените книги веднага ще влязат в библиотечния фонд, за да бъдат достъпни за читателите. Тя информира, че варненската библиотека продължава да развива своите услуги и стартираното на 1 септември мобилно приложение вече се ползва активно от около 700 читатели. "Надяваме се да се осигури финансиране, с което догодина да надградим мобилната версия "Моята библиотека“. В момента тя предлага бърза и лесна онлайн възможност за търсене в каталог, заявка и резервиране на книги, както и история на заеманията“, обясни Калчева.От днес варненската библиотека има и още една придобивка в уютната и модерна "Зелена читалня“ – велоергометър, който позволява четенето да се съчетае с физическа активност. С идеята за екологичност и устойчивост уредът дава възможност чрез използваната човешка сила да се произвежда електричество, достатъчно за зареждането на малки смарт устройства като телефони и таблети. "Това е още една провокация към читателите ни, която заимствахме от добрия опит на библиотеки в Нидерландия“, сподели Радка Калчева и допълни, че вече се работи и по проект за обновяване на компютрите в РБ "Пенчо Славейков“.