Международните кризи ясно показаха, че освен икономическа сила, Европа трябва да бъде и способна да се защитава сама. Инвестициите в отбрана са ключови за сигурността на ЕС в условията на нарастващи геополитически заплахи, но са нужни от 5 до 10 години, за да изградим отбранителни способности, които да позволят на Европа да разчита сама на себе си. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев на среща с членове на организацията на ГЕРБ във варненския район "Младост“, като изтъкна, че България също ще се възползва от засилените европейски инвестиции в отбрана.По новия финансов инструмент на ЕС за отбрана и сигурност SAFE страната ни ще получи 3,26 млрд. евро. "Това е сериозен финансов ресурс за повишаване на отбранителните ни способности“, подчерта Радев. Той допълни, че планът за военна и транспортна свързаност в Европа е реален шанс за изграждане на магистрала "Черно море“. "Ако тази магистрала се реализира, то ще е именно като част от стратегическия коридор от Южна Италия, през България, до Румъния и Украйна“, обясни евродепутатът.По време на срещата той коментира и войната в Украйна, като обърна внимание на сериозните притеснения в Прибалтийските републики и Полша, където вече се изграждат отбранителни съоръжения по границите с Русия и Беларус. "Украйна в момента защитава не само себе си, но и сигурността на цяла Европа“, изтъкна Радев, аргументирайки решението на Европейския парламент да ѝ предостави заем от 90 млрд. евро.В геополитически план евродепутатът засегна и темата за Гренландия, отбелязвайки стратегическото ѝ значение на фона на провокациите за северноатлантическата солидарност в НАТО. По думите му островът има ключова роля както от военна гледна точка – заради най-кратките ракетни маршрути през Арктика, така и от икономическа – заради бъдещите търговски пътища в условията на глобално затопляне.Емил Радев акцентира и върху европейския Пакт за миграцията и убежището, който влиза в сила през юни. Миналата седмица Европейският парламент прие списък на т.нар. "трети сигурни държави“. "Въпреки съпротивата на групите на социалистите и демократите, на левите и зелените, постигнахме сериозен пробив, защото този списък е ключова стъпка за ограничаване на злоупотребите с правото на убежище и за по-бързо връщане на икономическите мигранти“, категоричен бе Радев.По отношение на икономическите мерки той защити търговските споразумения на ЕС с Меркосур и Индия, като добави, че европейските стандарти за качество и безопасност няма да бъдат занижени. "Във време, когато американската администрация използва търговските споразумения и налагането на мита като оръжие, тези споразумения са жизненоважни за европейската индустрия и за икономическия растеж“, убеден е евродепутатът.В рамките на срещата бяха поставени и въпроси за вътрешнополитическата ситуация в България. "Опонентите ни бленуват сценарии за разпада на ГЕРБ, но ударите и интригите им само ни правят по-единни и по-силни“, каза Радев и предупреди, че предвид предстоящите избори фалшивите новини ще продължават да се леят. "Зад ГЕРБ обаче стоят резултати, а не кухи лозунги и фантазии от типа на митичните ПП-ейски "5 моста и 3 тунела“. Тези, които нямат какво да покажат, винаги разчитат на пушилка и внушения. Разликата се вижда ясно и на местно ниво – Варна е зарината с боклуци при 50% по-висока такса "Смет“, градската среда е занемарена, а при липсата на адекватно снегопочистване, добре че времето е благосклонно, иначе морската столица щеше да е парализирана с дни“, заяви още Емил Радев.