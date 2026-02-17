Евродепутатът Емил Радев на среща във Варна: Без силна отбрана няма сигурна Европа
©
По новия финансов инструмент на ЕС за отбрана и сигурност SAFE страната ни ще получи 3,26 млрд. евро. "Това е сериозен финансов ресурс за повишаване на отбранителните ни способности“, подчерта Радев. Той допълни, че планът за военна и транспортна свързаност в Европа е реален шанс за изграждане на магистрала "Черно море“. "Ако тази магистрала се реализира, то ще е именно като част от стратегическия коридор от Южна Италия, през България, до Румъния и Украйна“, обясни евродепутатът.
По време на срещата той коментира и войната в Украйна, като обърна внимание на сериозните притеснения в Прибалтийските републики и Полша, където вече се изграждат отбранителни съоръжения по границите с Русия и Беларус. "Украйна в момента защитава не само себе си, но и сигурността на цяла Европа“, изтъкна Радев, аргументирайки решението на Европейския парламент да ѝ предостави заем от 90 млрд. евро.
В геополитически план евродепутатът засегна и темата за Гренландия, отбелязвайки стратегическото ѝ значение на фона на провокациите за северноатлантическата солидарност в НАТО. По думите му островът има ключова роля както от военна гледна точка – заради най-кратките ракетни маршрути през Арктика, така и от икономическа – заради бъдещите търговски пътища в условията на глобално затопляне.
Емил Радев акцентира и върху европейския Пакт за миграцията и убежището, който влиза в сила през юни. Миналата седмица Европейският парламент прие списък на т.нар. "трети сигурни държави“. "Въпреки съпротивата на групите на социалистите и демократите, на левите и зелените, постигнахме сериозен пробив, защото този списък е ключова стъпка за ограничаване на злоупотребите с правото на убежище и за по-бързо връщане на икономическите мигранти“, категоричен бе Радев.
По отношение на икономическите мерки той защити търговските споразумения на ЕС с Меркосур и Индия, като добави, че европейските стандарти за качество и безопасност няма да бъдат занижени. "Във време, когато американската администрация използва търговските споразумения и налагането на мита като оръжие, тези споразумения са жизненоважни за европейската индустрия и за икономическия растеж“, убеден е евродепутатът.
В рамките на срещата бяха поставени и въпроси за вътрешнополитическата ситуация в България. "Опонентите ни бленуват сценарии за разпада на ГЕРБ, но ударите и интригите им само ни правят по-единни и по-силни“, каза Радев и предупреди, че предвид предстоящите избори фалшивите новини ще продължават да се леят. "Зад ГЕРБ обаче стоят резултати, а не кухи лозунги и фантазии от типа на митичните ПП-ейски "5 моста и 3 тунела“. Тези, които нямат какво да покажат, винаги разчитат на пушилка и внушения. Разликата се вижда ясно и на местно ниво – Варна е зарината с боклуци при 50% по-висока такса "Смет“, градската среда е занемарена, а при липсата на адекватно снегопочистване, добре че времето е благосклонно, иначе морската столица щеше да е парализирана с дни“, заяви още Емил Радев.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ретро Музея във Варна: Поклонението на Цветан Атанасов ще се съст...
14:20 / 15.02.2026
Мъжът, врязал се с колата си в подлез във Варна, отказал проба за...
12:34 / 15.02.2026
Авария оставя един квартал във Варна без вода днес
10:29 / 15.02.2026
Девет досъдебни производства за разпространение на фалшиви евроба...
08:40 / 15.02.2026
Предупреждение за дъжд и вятър днес във Варна
08:34 / 15.02.2026
Обявиха двойка на годината във Варненския зоопарк
15:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.